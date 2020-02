Günther Jauch: Private Enthüllung über den RTL-Moderator - Das dürfte viele überraschen

Günther Jauch gab eines seiner seltenen Interviews. Dort kam es zu einem privaten Geständnis, das viele überraschen dürfte.

Köln - Barbara Schöneberger schafft‘s immer wieder. In ihrer Radio-Show „Mit den Waffeln einer Frau“ bekommt sie die ganz großen Stars - und bringt diese ins Plaudern. So plauschte Mark Forster unlängst beiläufig etwas über Helene Fischer* aus. Und auch Günther Jauch, der nicht viele Interviews gibt und schon gar nicht über Privates, ließ sich nun auf Schöneberger ein. Selbst Lena Meyer-Landrut* war schon zu Gast in der Sendung.

Günther Jauch: RTL-Moderator ist gar nicht so nett

Da gab es ein verblüffendes Geständnis! Günther Jauch ist gar nicht der umgängliche Typ, für den ihn viele halten. Der Moderator (u.a. „Wer wird Millionär?“ bei RTL) zählt zwar zu den beliebtesten prominenten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. Gerne wird ihm das Etikett „nett“ angeheftet, was er selbst fast schade findet, wie er gegenüber Barbara Schöneberger bekennt. „Es gibt ja Menschen im Fernsehen, die wahnsinnig nett sind und die man zum Teil wegen ihrer Nettigkeit verachtet. Solche Leute sind mir zuweilen unheimlich. Die haben dann ja andere Abgründe.“ Angesichts dieser Erkenntnis würde er sich selbst wahrscheinlich eher nicht als „nett“ bezeichnen. Jauch warnt: „Wer mit mir mal einen Tag unterwegs gewesen ist, der ist desillusioniert.“

Günther Jauch eher auf Kriegsfuß mit Social Media

Natürlich ging es auch um Berufliches. Und um seinen Social-Media-Konsum. Für Jauch gehört persönliche Kommunikation zum beruflichen Alltag. Doch bei den neuesten Formen des Informationsaustauschs hält er sich lieber zurück. So findet man auf den gängigen Social-Media-Plattformern unter dem Namen „Günther Jauch“ ausschließlich Fake-Accounts: „Ich bin da nirgendwo“, betont er im Gespräch mit Barbara Schöneberger. „Aber wenn ich zum Beispiel bei Twitter wäre, würde ich aus Interesse Trump folgen. Einfach um zu sehen, was er jetzt gerade wieder macht – einfach, um das genauso schnell zu wissen wie die Weltpresse.“

Einen Blick in die wunderbare Welt der internetbasierten Kommunikation hat Günther Jauch allerdings schon mal riskiert: „Das gucke ich mir an, so zehn, zwölf Minuten und dann denke ich: Leider eine Viertelstunde vertan.“ In diesem Zusammenhang fügt er jedoch hinzu: „Dabei kann ich gut aus dem Fenster gucken. Ich kann gut gar nichts machen.“ Auch ein eigener Podcast käme für ihn eher nicht in Frage: „Ich finde, dass ich nicht so furchtbar viel zu erzählen hätte. Und schon gar nicht drei Mal die Woche.“ Selbst auf eine Autobiographie in Buchform werden seine Fans wohl vergeblich warten: „Mein Mitteilungsbedürfnis ist da etwas begrenzt.“

Günther Jauch (RTL) gesteht: „Ich bin nicht sportlich, ich bin trainierbar“

Alle, die bis jetzt auch noch geglaubt haben, als ehemaliger Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ sei Günther Jauch eine Sportskanone, dürften ebenfalls enttäuscht werden. Im Gespräch mit Barbara Schöneberger gesteht er: „Ich bin nicht sportlich, ich bin trainierbar.“ Er könne Fahrrad fahren, zügig fünf Kilometer gehen und schwimmen. Wegen Boris Becker habe er Tennis gelernt – aber Fußball spielen kann er nicht.

