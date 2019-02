Star-Sänger stirbt bei tragischem Unfall in Deutschland - Er trat am Vorabend noch auf

Er trat am Samstagabend noch in Deutschland auf: Familie und Fans trauern nun um einen Star-Sänger, der auf dem Weg zum Flughafen tödlich verunglückt ist.

Gütersloh - Ein angetrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat auf der Autobahn 2 bei Gütersloh einen tödlichen Auffahrunfall verursacht, bei dem ein serbischer Sänger ums Leben kam.

Der 34-Jährige fuhr am frühen Sonntagmorgen in einer Baustelle auf einen Wagen mit drei Insassen auf, wie die Polizei in Bielefeld mitteilte. Die Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und prallten in die Schutzplanken.

Der 34-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Ein Beifahrer des vorausfahrenden Wagens erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die beiden anderen Menschen in diesem Wagen wurden ebenfalls schwer verletzt in Kliniken gebracht.

Saban Saulic: Familie bestätigt Tod bei Instagram

Bei dem Todesopfer handelte es sich um den 68-jährigen serbischen Volkssänger Saban Saulic, wie seine Familie in einer Erklärung im Onlinedienst Instagram mitteilte. Mit ihm sei "die schönste Stimme der Region verstummt", hieß es. Laut serbischen Medien war Saulic, im früheren Jugoslawien ein bekannter Sänger, kurz nach einem Konzert auf der Fahrt zum Flughafen verunglückt.

Saban Saulic trat am Vorabend in Bielefeld auf

Der Auftritt fand offenbar am Samstag im Bielefelder „Farinda Club“ statt. Die dortigen Gastgeber änderten das Facebook-Titelbild des Lokals in ein Trauerfoto.

Dieses Facebook-Video soll von seinem letzten Auftritt stammen:

Auch die Nachricht über den Tod eines Promi-Wirts schockt viele.

AFP/lin