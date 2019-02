Star-Sänger stirbt bei schwerem Unfall - wenige Stunden zuvor stand er noch auf der Bühne

Er trat am Samstagabend noch in Deutschland auf: Familie und Fans trauern nun um einen Star-Sänger, der auf dem Weg zum Flughafen tödlich verunglückt ist.

11.39 Uhr: Nach dem tragischen Unfall auf der A2 herrscht Verwirrung um den Fahrer des Kleinwagens. Der Manager des verstorbenen Sängers Saban Saulic bestätigte zunächst den Tod des Musikers und Fahrers Mirsad Keric, die Polizei teilte am Montagvormittag jedoch mit, dass Ärzte noch immer um das Leben des aus Bosnien stammenden Musikers kämpfen würden.

Update vom 18. Februar 2019:

Einen Tag nach dem tragischen Unfall von Star-Sänger Saban Saulic kommen nun weitere Details über den Unfall ans Licht.

„Er hatte keine Chance“, titelte etwa die Zeitung „Blic“ über dem Bericht über den Unfall. Demnach war ein von einem angetrunkenen Mann gesteuertes, größeres Auto vor einer Baustelle mit Wucht auf den Kleinwagen aufgefahren, in dem Saulic auf dem Beifahrersitz gesessen hatte. Saulic und die anderen Fahrzeuginsassen waren nach einem Auftritt in Bielefeld am Vorabend auf dem Weg zum Flughafen in Dortmund. Auch der Fahrer des Wagens, der aus Bosnien stammende Musiker Mirsad Keric, starb Stunden später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, wie Saulic-Manager Sabit Dervosevic der Nachrichtenseite Avaz bestätigte.

Video: Serbischer Star-Sänger stirbt bei tragischem Unfall in Deutschland

Lesen Sie auch: Bekannter Maler stirbt völlig vereinsamt - erst Tage später findet ihn die Polizei. Darüber berichtet Merkur.de*

Auch die serbische Regierung trauert um Saban Saulic

Serbiens Präsident kondolierte der Familie von Saulic, wie die Zeitung „Politika“ berichtete. Auch Außenminister Ivica Dacic sprach der Familie „als Freund und großer Verehrer von Saban“ sein Beileid aus. „Ich bin sicher, dass sein Werk weiter leben wird“, zitierte die Agentur Tanjug aus dem Schreiben.

Sänger stirbt bei tragischem Unfall in Deutschland - Er trat am Vorabend noch auf

Gütersloh - Ein angetrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat auf der Autobahn 2 bei Gütersloh einen tödlichen Auffahrunfall verursacht, bei dem der serbische Sänger Saban Saulic ums Leben kam.

Zu dem Unfall kam es laut Polizeiangaben am Sonntagmorgen um 6.50 Uhr im Bereich kurz vor der Anschlussstelle Gütersloh. Ein 34-jähriger Mann aus Gütersloh fuhr mit seinem Madza in einer Baustelle auf einen Wagen mit drei Insassen auf. Die Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und prallten in die Schutzplanken.

Der 34-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Ein Beifahrer des vorausfahrenden Wagens erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Hierbei handelte es sich um Saban Saulic.

Die beiden anderen Menschen in diesem Wagen wurden ebenfalls schwer verletzt in Kliniken gebracht.

Lesen Sie hier alle Informationen über die Verkehrslage auf der A2 im Ticker von owl24.de*.

Saban Saulic: Familie bestätigt Tod bei Instagram

Seine Familie bestätigte via Instagram, dass es sich bei dem Todesopfer um den 68-jährigen serbischen Volkssänger Saban Saulic handelt. Mit ihm sei "die schönste Stimme der Region verstummt", hieß es.

Saulic war im früheren Jugoslawien ein bekannter Sänger.

Saban Saulic trat am Vorabend in Bielefeld auf

Sein letzter Auftritt fand offenbar am Samstag im Bielefelder „Farinda Club“ statt. Die dortigen Gastgeber änderten das Facebook-Titelbild des Lokals in ein Trauerfoto.

Diese Videos sollen von seinem letzten Auftritt stammen:

Auch die Nachricht über den Tod eines Promi-Wirts schockt viele.

AFP/lin

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.