Berühmter TV-Moderator ist tot - Traurige Gewissheit nach Unfall im Haushalt

Ein ganzes Land befindet sich in Trauer: Einer der berühmtesten TV-Moderatoren Brasiliens ist tot. Vorangegangen war ein ungewöhnlicher Unfall.

Der in Brasilien berühmte TV-Moderator Gugu Liberato ist tot.

Berichten zufolge war er durch die Decke gestürzt beim Versuch, den Klimafilter zu tauschen.

Seine Töchter trauern bei Instagram mit bewegenden Worten um ihn.

Orlando - In Deutschland dürften Gugu Liberato nur die allerwenigsten kennen. In seiner Heimat Brasilien hingegen zählte er zu den bekanntesten TV-Moderatoren. Deswegen steht das Land jetzt auch unter Schock: Gugu Liberato ist im Alter von 60 Jahren gestorben.

Gugu Liberato, der bürgerlich eigentlich Antônio Augusto de Moraes Liberato heißt und oft nur „Gugu“ genannt wird, starb an den Folgen eines ungewöhnlichen Unfalls. Wie unter anderem Rio Times berichtet, war er am Mittwoch (20.11.) in der Wohnanlage in Orlando (Florida/USA), wo er lebte, vier Meter in die Tiefe gestürzt. Bei dem Unfall erlitt er schwere Kopfverletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und verlor den Kampf. Am Freitag (22.11.) herrschte dann traurige Gewissheit. Der Tod von Gugu Liberato wurde auch von seiner Familie bestätigt.

Gugu Liberato war seit den 80ern im brasilianischen TV zu sehen, unter anderem in der Show „Domingo Legal“. Seine Beliebtheit zeigt sich auch bei Instagram, wo ihm 2,8 Millionen Fans folgen. In diesem TV-Bericht sehen Sie ihn in Aktion:

TV-Moderator Gugu Liberato ist tot - Er brach durch das Dach

Neurochirurg Guilherme Lepsky wird auf globo.com zitiert: „Am Anfang hatte er eine gewisse Atmungsaktivität. Es war zunächst kein Hirntod. Es stellte sich aber heraus, dass sich sein Zustand rapide verschlechterte.“

Auch angebliche Details des Todes-Sturzes werden genannt. Berichten zufolge stieg Gugu Liberato auf das Dach des Wohnhauses, um den Klimafilter zu wechseln. Dabei brach ein Teil der Decke durch, er stürzte vier Meter tief in die Küche. Sowohl seine Zwillingstöchter Marina und Sofia (15) als auch sein Sohn João Augusto (18) und seine Ehefrau Rose Miriam di Matteo seien dabei gewesen und bekamen wohl das furchtbare Drama mit.

TV-Moderator Gugu Liberato ist tot - Töchter trauern bei Instagram

Sofia Liberato teilte am Samstag mehrere Fotos aus dem Familienalbum bei Instagram und trauerte mit bewegenden Worten um ihren Papa. „Vielen Dank, dass du dieser großartige Mann bist, der mir unvergessliche Momente und Möglichkeiten gegeben hat, die mein Leben verändert haben. Ich glaube, von oben wirst du beten und auf mich aufpassen. Ich bin so dankbar für die Person, die du warst und immer sein wirst. Ich liebe dich für immer, Papa.“

Auch ihre Zwillingsschwester Marina Liberato meldete sich mit Bildern und Worten der Trauer bei Instagram zu Wort. „Heute hat der Himmel den hellsten Stern gewonnen und ich glaube, dass uns dort oben zusammen mit Opa führt und unseren Weg wie immer beleuchtet. Ich bin für immer dankbar für dich. Ich liebe dich.“

In Deutschland trauern Angehörige und Fans um einen beliebten Radio-Moderator.

lin