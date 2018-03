„GZSZ“-Paar bekommt zweites Kind

Das Schauspieler-Paar Jessica Ginkel (37) und Daniel Fehlow (43) hat das zweite Kind bekommen. Auf Instagram posteten die „GZSZ“-Stars ein erstes Foto.

Berlin - „Wir sind jetzt zu viert und sehr happy!“, wurden die Eltern am Dienstag von RTL zitiert. Bei dem Fernsehsender ist Fehlow in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen, Ginkel war bis 2009 auch Teil der „GZSZ“-Crew in Potsdam und ist inzwischen bei der Serie „Der Lehrer“ dabei.

Ihr Kind sei in der Nacht von Sonntag auf Montag geboren worden, berichtete RTL. Ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, verrieten die Eltern vorerst nicht öffentlich. Wie es heißen wird? Der Vater zu RTL: „Wir sind noch unentschlossen und haben noch ein paar Tage Zeit, um uns gemeinsam auf den schönsten Namen zu einigen.“

dpa