Gzuz: Pipi-Provokation vor dem Landgericht - Droht ihm jetzt der Knast?

Neue Provokation von Gzuz: Ein Video zeigt, wie er gegen das Gebäude des Landgerichts Hamburg pinkelte. Wird das teure Konsequenzen haben?

Gzuz von "187 Straßenbande" hat immer wieder Probleme mit der Justiz

Aus Provokation pinkelte er gegen das Landgericht in Hamburg und postete die Szene auf den sozialen Netzwerken

Diese Aktion könnte jetzt gefährlich für den Musiker werden

Hamburg - Diese Provokation könnte jetzt ernsthafte Konsequenzen für Gzuz haben. Ein Video zeigt, wie der Rapper von "187 Straßenbande" gegen das Gebäude des Landgerichts Hamburg pinkelte, wie nordbuzz.de* berichtet.

Gzuz von "187 Straßenbande": Er provoziert mit ekliger Aktion

Wie konnte es zu einer solchen Aktion kommen? Anscheinend wollte Gzuz, dessen bürgerlicher Name Kristoffer Jonas Klauß lautet, dem Staat zeigen, was er von der Justiz hält. In einem Video auf den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie der 187-Straßenbande-Musiker zuerst gegen die Wand des Landgerichts pinkelt und dann dem Gebäude seinen Mittelfinger zeigt. Mit dabei ist Rapper Milonair, der die eklige Tat filmte und als Instagram-Story postete.

Dazu schrieb er: "Bester Mann. Danke für die Einladung" und fügte mehrere rote Herzen hinzu. Mittlerweile ist die Szene nicht mehr auf seinem Instagram-Profil zu sehen (Instagram-Stories sind nur 24 Stunden verfügbar), doch das Video kann immer noch auf dem Facebook-Profil von Rapper Ferdinand von Ballin abgerufen werden.

Inzwischen eskaliert auf Instagram ein Mega-Zoff zwischen Poptitan Dieter Bohlen und Sängerin Namika, wie nordbuzz.de* berichtet.

Pipi-Provokation für Gzuz von 187 Straßenbande: Droht ihm jetzt wieder der Knast?

Die skurrile Tat ereignete sich am Sonntagnachmittag nach dem Derby FC St. Pauli gegen HSV. Weitere Bilder auf den sozialen Medien zeigten nämlich Gzuz in der Südkurve im Millentor Stadium. Ein lustiger Fakt kommt auch noch dazu: Am selben Wochenende sorgte der Hip-Hopper für einen Polizeieinsatz in einem Hotel in der Hansestadt, nachdem er verschlafen hatte und sein Zimmer nicht rechtzeitig räumen wollte, wie nordbuzz.de* berichtet.

Rapper Gzuz von 187 Straßenbande: Liste der Straftaten wird immer länger

Dass Gzuz kein ruhiger Mensch, ist ja bekannt. Die Liste seiner Straftaten wird immer länger und länger: Unter anderem gehören Überfall, Körperverletzung, und Fahren unter Drogeneinfluss dazu. Außerdem soll der "187 Straßenbande"-Musiker auch noch einen Badegast in einem Schwimmbad beleidigt haben, einen Schwan geohrfeigt und bei einer Silvesterfeier mit einer Waffe in die Luft geschossen haben.

Mehr Promi-News aus Hamburg: Ex-GNTM-Kandidatin Greta Faeser zeigt sich hüllenlos: "Deutschland ist mir zu prüde"

Schon 2010 hatte ihn das Landgericht Hamburg wegen Raubes und Körperverletzung zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Jetzt könnte es wieder soweit kommen: Gzuz bewegt sich gerade auf sehr dünnem Eis. Doch das scheint ihn nicht zu interessieren.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fm