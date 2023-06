„Habt nicht richtig recherchiert“: Franziska Knuppe stellt Matze Knop beim MDR-Riverboat bloß

Von: Elena Rothammer

Teilen

Bei „Riverboat“ im MDR war Franziska Knuppe zu Gast und plauderte unter anderem mit Moderator Matze Knop. Bei einer Frage gab das Model jedoch eine unangenehme Antwort.

Leipzig - In großer Runde mit Gästen wie Béla Réthy (66), Alexander Schubert (53), Manon Straché (63) und Bettina Zimmermann (48) plauderte das Moderatoren-Duo Matze Knop (48) und Kim Fisher (54) am 23. Juni bei „Riverboat“ im MDR wieder über die verschiedensten Themen. Mit dabei war auf Topmodel Franziska Knuppe (48) und brachte Matze Knop in eine missliche Situation.

Frage über Schrebergärten von Matze Knop: Franziska Kuppe wirft „Riverboat“-Team fehlende Recherche vor

Schon vor wenigen Wochen blamierte sich „Riverboat“ mit einem Patzer in der Bauchbinde von Judith Rakers. In dieser Hinsicht lief am 23. Juni zwar alles glatt, dafür warf aber Franziska Knuppe kein gutes Licht auf das Team hinter dem MDR-Format. Als über die Gesetzgebung für Kleingärtner diskutiert wurde, lenkte Matze Knop das Gespräch auf die Blondine – doch die stellte ihn prompt bloß.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

„Wäre es etwas für ein Model, sich in einem Kleingarten zu erholen, zu refreshen, weil es ja doch eine ganz andere Atmosphäre ist?“, wollte Matze Knop von Franziska Knuppe wissen. Mit ihrer Antwort hatte der Comedian aber wohl nicht gerechnet. Die 48-Jährige entgegnete: „Ja, und da habt ihr jetzt nicht richtig recherchiert. Wir hatten tatsächlich über sechs Jahre einen Schrebergarten in Potsdam, bevor wir unser Haus gebaut haben.“ Diese Anmerkung ließ Matze Knop jedoch unkommentiert.

Riverboat schon seit 1992 im MDR Seit 1992 ist „Riverboat“ schon im MDR zu sehen. Damals lief die Talkshow noch unter dem Namen „MDR-Club“. Die verschiedensten Moderatoren führten bereits durch die abendliche Sendung. Den Anfang machten unter anderem Jan Hofer, Hans-Erich Bilges und Antje Garden. 2007 übernahm sogar Andrea Kiewel kurzzeitig. Auch Jörg Pilawa, Stephanie Stumph und Sebastian Fitzek waren schon als „Riverboat“-Moderatoren im Einsatz. Derzeit führen Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert durch die Show.

Franziska Knuppe schwärmte schon 2006 von ihrem Schrebergarten

Tatsächlich sprach Franziska Knuppe schon vor 17 Jahren von ihrem kleinen Garten, in dem sie sich vom stressigem Model-Alltag erholte. „Bei diesem ganzen Rumgefliege – Paris, New York, London – da brauche ich es Zuhause gemütlich. Und ganz normal. Beine hoch, ein bisschen Rumbuddeln und so“, berichtete sie im B.Z.-Interview und schwärmte von ihrem Schrebergarten: „Wir haben viele Blumen, Apfel-, Birn-, Kirsch- und Pflaumenbäume. Erdbeeren, Kohlrabi und eine große Kräuterecke. Weil ich doch so gern koche.“

Beim MDR-Riverboat stellte Matze Knop dem Topmodel Franziska Knuppe eine eigentlich sehr unverfängliche Frage – doch die Blondine stellte ihn mit einer unerwarteten Antwort bloß. © Screenshot / MDR / „Riverboat“ vom 23. Juni & Screenshot / MDR / „Riverboat“ vom 23. Juni

Bei „Riverboat“ sprach die gebürtige Rostockerin auch über ihren Ernährungsratgeber. Als Moderatorin Kim Fisher aber über ihre eigene Figur klagte, schritt Franziska Knuppe jedoch direkt ein. Verwendet Quellen: MDR / „Riverboat“ vom 23. Juni 2023; bz-berlin.de