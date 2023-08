„Guavendicksafttruppe“: Markus Lanz lästert mit Richard David Precht über die Gesellschaft

Alter Podcast-Ausschnitt

Eine Sequenz aus der März-Ausgabe des Podcasts „Lanz & Precht“ wird weiterhin im Netz geteilt. Markus Lanz und David Precht ernten für ihre Aussagen heftigen Gegenwind.

Köln – Eine Folge des Podcasts „Lanz & Precht“ von Moderator Markus Lanz (54) und Philosoph Richard David Precht (58) von diesem März sorgt aktuell für Kopfschütteln, seit er in den sozialen Medien erneut geteilt wird. Darin spricht Lanz über die „gefühlige Gesellschaft“, zu der sich unsere seiner Ansicht nach entwickelt habe. Weiter erklärt er: „So eine Hafermilchgesellschaft, so eine Guavendicksafttruppe, die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist.“

Ganz schön fies: Markus Lanz und Richard David Precht lästern über die Gesellschaft

Bei seinem Gesprächspartner Precht stößt er damit auf offene Ohren. Dieser kontert in dem Clip: „Ich würde sogar noch etwas radikaler sein. In der Generation meiner Eltern, erst recht meiner Großeltern, haben sich 90 Prozent aller Menschen, wenn sie gearbeitet haben, die Sinnfrage gar nicht erst gestellt.“

Jetzt sehe es so aus, „dass nahezu alle jungen Menschen ins Leben gehen unter der Vorstellung: Das Leben ist ein Wunschkonzert.“ Die Folge: „Du fängst was an und beim ersten leisen Gegenwind denkst du: Ne, ne, das war das Falsche und schmeißt die Flinte wieder ins Korn“, sagte Precht damals.

Gegenwind für Lanz und Precht mit ihren „Traumjobs, Traumgehältern, Traumlebensumständen“

Mächtig Gegenwind bekommen nun allerdings diese provokanten Thesen. „Was meinen Precht und Lanz eigentlich damit? Was soll das sein, eine gefühlige Gesellschaft? Sind wir verweichlicht, weil wir bewusst weniger oder gar keine Milch mehr trinken wollen und stattdessen auf Hafermilch ausweichen? Sind wir überempfindlich, weil wir es nicht unterstützen wollen, dass Kühe misshandelt und männliche Kälber nicht selten getötet werden und zu alldem das Klima durch weniger Milchkonsum schützen wollen?“, fragt etwa Janna Halbroth in ihrer Kolumne bei „T-Online“. „Unklar“, schiebt sie hinterher.

Auch die „Guavendicksafttruppe“ lässt sie nicht unkommentiert. „Sind wir eine Guavendicksafttruppe, weil wir mehr von unserem Leben haben wollen als nur Arbeit? Sind wir Flinten-ins-Korn-Werfer und -Werferinnen, weil wir Zufriedenheit wollen, privat wie beruflich? Weil wir es uns herausnehmen, uns nicht zu ducken, nicht zu spuren, nicht alles herunterzuschlucken, sondern für unser Recht aufzustehen und, wenn uns etwas nicht gefällt, einen Schlussstrich zu ziehen? Sind wir Wunschkonzertgänger und -gängerinnen, weil wir ein Leben erstreben, das uns glücklich macht?“. Ihre Antwort auf die gestellten Fragen lautet: „Ich weiß es nicht.“

Direkt an die beiden Podcaster gerichtet, schreibt sie abschließend, dass früher nicht alles schlecht gewesen sei. Heute sei es das aber auch nicht. „Sorry, dass wir glücklich sein wollen, Herr Precht und Herr Lanz.“ Und sie fügt mahnend hinzu, dass beide nicht in der Position seien, „unserer gefühligen Gesellschaft das Recht auf ihre Gefühle abschreiben zu dürfen. Sie sollten sich schämen. Traumjobs, Traumgehälter, Traumlebensumstände!“

Zuletzt ließ Markus Lanz auch seine Zeit bei „Wetten, dass..?“ Revue passieren und erklärte, warum er bei der ZDF-Wettshow gescheitert ist. Verwendete Quellen: Twitter, t-online.de

Rubriklistenbild: © IMAGO/Future Image