Besetzungs-Sensation bei "Scooter": Er ist das neue Bandmitglied - Fans flippen aus

Scooter hat ein neues Mitglied - Wer ist der neue an H.P. Baxxters Seite, der frischen Wind in die Band bringen soll?

Es ist eine kleine Sensation: Scooter hat mit seinem neuen Mitglied einen echten Glücksgriff gemacht. Wer ist der Neue, der frischen Wind in die Band bringen soll, die 25-jähriges Bestehen feiert?

Hamburg - Was für eine Nachricht! Wie nordbuzz.de* berichtet, hat die Band Scooter einen hochkarätigen Neuzugang, der neuen Schwung in die Elektro-Formation um Frontmann H.P. Baxxter bringen soll. Wer ist das Wunderkind, das in der Techno-Szene absolut kein Unbekannter ist?

Besetzungs-Sensation bei Scooter: Das neue Bandmitglied macht das Trio wieder komplett

+ Techno-Urgestein H.P. Baxxter © Axel Heimken/dpa Nach dem Ausschieden von Bandmitglied Phil Speiser bekommt Techno-Urgestein H.P. Baxxter musikalische Verstärkung. Das neue Gesicht soll das Scooter-Trio wieder komplettieren und auch schon direkt auf der laufenden Tour „100% Scooter – 25 Years Wild & Wicked“ am Start sein.

Besetzungs-Sensation bei Scooter: Das ist das neue Bandmitglied der Techno-Formation

+ Etnik Zarari, H.P.Baxxter und Michael Simon © Philip Nürnberger (v.l.n.r.) Der Neue bei Scooter ist kein Unbekannter: Es handelt sich um keinen Geringeren als den Hamburger DJ und Technoproduzenten Etnik Zarari, der als Wunderkind des deutschen Techno gehandelt wird. "Etnik" ist 26 Jahre alt und hat albanische Wurzeln.

Besetzungs-Sensation bei Scooter: Etnik wird als Wunderkind des deutschen Techno gefeiert

Etnik liegt Techno im Blut: "Im Alter von sieben Jahren hörte ich zum ersten Mal Sven Väths ‚Dein Schweiß’, und ab dem Moment war es um mich geschehen. Von da an wusste ich, dass ich so etwas auch machen möchte", berichtet der Hamburger der MOPO. Während seine Klassenkameraden früher allesamt Hip-Hop und R’n’B hörten, sei er mit seiner Liebe zur elektronischen Musik ein ziemlicher Außenseiter gewesen, erzählt Etnik im Gespräch mit der BILD.

Besetzungs-Sensation bei Scooter: Fans sind Begeistert vom neuen Bandmitglied

Die Scooter-Fans sind begeistert und feiern Etnik als wahren Glücksgriff: "Etnik als neues Mitglied eurer Truppe? Ich bin im positiven Sinne überrascht und sprachlos, da Etnik wirklich ein geiler DJ ist!", schreibt zum Beispiel ein User. Bei Scooter-Konzert in Amsterdam wird Etnik zum ersten Mal mit H.P Baxxter und dem Bandkollegen Michael Simon auf der Bühne stehen.

