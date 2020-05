Sylvie Meis: Seltenes Foto – super happy mit Sohn Damian

Carolina Baldin

„Nordisch by Nature“ – geboren in Schleswig-Holstein, aufgewachsen in Hamburg. Ursprünglich hat sie Irgendwas-mit-Mode studiert. Schwups noch sieben Semester Jura drangehängt, bis Carolinas Weg sie in die erste Redaktion verschlagen hat. Dann unter anderem in die Cosmopolitan. Heute greift sie wieder für die schönste Hansestadt und den Norden in die Tasten – für 24hamburg.de – deinem Tor zur Welt.