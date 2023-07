„Blocken, melden“: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl sauer wegen Fake-Fanseiten

Hans Sigl warnt seine Follower vor ominösen Seiten im Netz, die sich als er ausgeben. Der Schauspieler selbst würde nie Fans um Geld bitten.

Ellmau – Hans Sigl (54) ist schon seit 2008 Mittelpunkt der beliebten Serie „Der Bergdoktor“. In diesen Jahrzehnten als Serien-Star hat sich eine treue Fan-Gemeinde angesammelt – manchmal vielleicht etwas zu treu. Denn wenn der Bergdoktor nach Hilfe fragt, wird diese von einigen Followern sofort gewährt. Blöd nur, wenn die loyalen Fans gar nicht mit Hans Sigl kommunizieren, sondern damit einem Betrüger auf den Leim gehen. Vor solchen Aktionen hat der Schauspieler seine Anhänger nun gewarnt.

Hans Sigl warnt Fans: Niemandem Geld geben – nur seine Seite sei die echte

Auf Instagram meldete sich Hans Sigl jetzt bei seinen Followern, um ein Wort der Warnung auszusprechen. „Passt bitte auf. Danke“, schreibt er in einer Story, in der mit einem roten Warnlicht kenntlich gemacht das Wort „Fake“ leuchtet. In dem Video selbst erklärte er: „So Leute, mal kurz eine Mitteilung in eigener Sache. Und zwar haben mich immer mehr Zuschriften ereilt von Menschen, die auf Scammer und Betrüger hereinfallen.“

In keinem dieser Fälle der Kontaktaufnahme zu Fans habe es sich tatsächlich um Sigl gehandelt. Er betonte: „Und nochmal für alle: Ich schreibe niemanden an, ich bitte niemanden um Geld.“ Wie so etwas überhaupt passieren kann, ist dem Serien-Star schleierhaft und verwirrt ihn sichtlich: „Alle Fan-Pages von Hans Sigl… Niemand, der ernsthaft irgendwas… Also, ich versteh’ es gar nicht, wie sowas zustanden kommen kann.“

„Meldet das einfach“: Hans Sigl bittet Fans um Mithilfe

Wer eine solche Seite entdecke oder von einem angeblichen Hans Sigl-Account angeschrieben werde, solle die Seite einfach melden: „Bitte meldet das einfach. Ihr müsst mir dann auch nicht schreiben: Hier ist wahrscheinlich wieder eine Fake-Seite. Alle außer dieser Seite sind Fake-Seiten. Und die anderen Fan-Seiten, die sind gekennzeichnet, aber mit Inhalten und man kennt sie auch. Also Leute, bitte niemandem Geld oder sonst etwas geben. Blocken, melden. Vielen Dank dafür. Wiedersehen.“

Die Fanliebe treibt einige „Bergdoktor“-Fans sogar ans Set der beliebten ZDF-Serie. Das bleibt allerdings nicht ohne Folgen. Inzwischen hat „Der Bergdoktor“ mit einem Wildpinkel-Problem zu kämpfen. Verwendete Quellen: Instagram