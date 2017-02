Harald Glööckler lobt Kleidungsstil von Donald Trump

Kirchheim an der Weinstraße - Designer Harald Glööckler mag den Kleidungsstil von US-Präsident Donald Trump. Er passe zu ihm. Ein Umstyling sei nicht zu empfehlen.

Der extravagante Designer Harald Glööckler (51) stellt dem konservativen Kleidungsstil von US-Präsident Donald Trump gute Note aus. Dunkler Anzug, festsitzende rote oder blaue Krawatte und weißes Hemd: „Ich finde, er hat einen eigenen Stil. Das ist er, das passt zu ihm“, sagte der Designer der Deutschen Presse-Agentur.

Seinen persönlichen Stil würde er dem US-Präsidenten nicht empfehlen. „Ich würde ihn nicht umkleiden“, sagte Glööckler. Wichtig sei, dass man sich in den eigenen Kleidern wohlfühle. „Wie soll sich denn Herr Trump anziehen? Wie Herr Glööckler? Das wäre auch nichts.“

Den Modeschöpfer Glööckler zog es 2015 von Berlin in die Pfalz. Dort wohnt er in einer Villa in Kirchheim an der Weinstraße. Der Ort ist nur wenige Kilometer von dem Ort Kallstadt entfernt, aus dem Trumps ausgewanderte Großeltern stammen.

dpa