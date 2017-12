Vor Gottesdienst: Harry & Meghan animieren Mann zu Heiratsantrag im TV

Weihnachtlicher Zauber

+ © dpa Meghan Markle und Prinz Harry. © dpa

Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) haben gemeinsam mit Königin Elizabeth II. am Montag an einem Weihnachtsgottesdienst im britischen Sandringham teilgenommen. Einen wartenden Mann animierten die Hochzeitspläne des Paares so sehr, dass er selbst auf die Knie ging.