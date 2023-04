„Hartz und herzlich“-Star Rudi stirbt kurz nach der Hochzeit

Die „Hartz und herzlich“-Crew muss sich von einem ihrer Lieblinge verabschieden. Der 63-jährige Rudi aus Luckenwalde ist überraschend verstorben – nur kurz nach der Hochzeit mit seiner Nangini.

Tansania - Überraschender Trauerfall beim Sender RTLzwei: Der „Hartz und herzlich“-Star Rudi aus Luckenwalde ist tot. Der 63-Jährige starb bereits Mitte September 2022, wie seine Ehefrau Nangini in einer Videobotschaft bestätigt hat. Demnach hat sie ihn eines Tages einfach leblos im Garten ihres Hauses in Tansania, Ostafrika, aufgefunden – nur vier Monate nach ihrer romantischen Hochzeit.

„Rudi hat diese Welt verlassen“

Die Nachricht hat sie laut RTL dem Team von „Hartz und herzlich“ zugeschickt, während dieses gerade auf dem Weg zum Flughafen nach Köln war, um Rudi dort abzuholen. Er wollte sich demnach in Deutschland um den Nachlass und die Beerdigung seiner Mutter Inge kümmern, die kurz vor ihm verstarb. „Ich möchte Freunde und Familie informieren, dass Rudi am 14.09. gestorben ist. Rudi hat diese Welt verlassen“, erzählte Nangini den Tränen nahe.

„Hartz und herzlich“-Star Rudi ist überraschend gestorben © RTL2

Sie sei immer noch „schockiert“ und könne „nicht schlafen“. In ihrem gemeinsamen Haus zu sein, falle Nangini schwer. Sie wolle ihren verstorbenen Ehemann nun so schnell wie möglich in Tansania beerdigen, damit er „in Frieden ruhen kann“. Laut RTL starb Rudi eines natürlichen Todes.

„Hartz und herzlich“-Star ist nach Afrika ausgewandert

Der „Hartz und herzlich“-Star hatte die brandenburgische Stadt Luckenwalde vergangenes Jahr hinter sich gelassen, um nach Afrika auszuwandern. Rund vier Monate vor seinem überraschenden Tod hat er seiner Nangini bei einer romantischen Trauung in Tansania das Jawort gegeben. Verwendete Quellen: RTL.de