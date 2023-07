Von: Melanie Habeck

Beim „Schlagerbooom Open Air“ wollte auch „Der Bergdoktor“-Star Mark Keller das TV-Publikum mit seinem Gesang begeistern. Doch seine Interpretation eines Udo Jürgens-Hit fiel bei den Zuschauern durch.

Kitzbühel – Am 1. Juli begrüßte Florian Silbereisen (41) bei seinem „Schlagerbooom Open Air“ eine Vielzahl bekannter Schlagerstars. Auch Mark Keller (58) stand an diesem Abend auf der Gästeliste und performte gemeinsam mit seinem Sohn Aaron (30) den Udo Jürgens-Hit „Liebe ohne Leiden“. Die Zuschauer waren von dem Auftritt des „Der Bergdoktor“-Schauspielers allerdings alles andere als begeistert.

Der „Schlagerbooom“ trumpfte bei seiner sommerlichen Open-Air-Ausgabe direkt zu Beginn mit einer echten Sensation auf: Florian Silbereisen läutete das Schlager-Spektakel mit einem Helikopteflug ein. Die Erwartungen der Zuschauer waren nach dieser waghalsigen Aktion offenbar besonders hoch, denn Schauspieler Mark Keller kassierte für seinen gemeinsamen Auftritt mit seinem Sohn Aaron heftige Kritik im Netz.

Mark und Aaron Keller performten an diesem Abend den Song „Liebe ohne Leiden“ von Udo Jürgens (†80). Dabei wurden immer wieder gemeinsame Fotos des Vater-Sohn-Gespanns eingeblendet. Doch trotz dieser privaten Einblicke, kam ihr Auftritt auf der 360-Grad-Bühne des „Schlagerbooom Open Air“ beim TV-Publikum alles andere als gut an. „Das hat Udo Jürgens nicht verdient“, „Die können beide nicht singen“ und „Wenn man verzweifelt versucht, seinen Sohn bekannt machen zu wollen“ lauteten nur einige der negativen Twitter-Kommentare.

Auch Giovanni Zarrella präsentiert Sommer-Schlagershow

Am 22. Juli wird auch Giovanni Zarrella (45) zahlreiche Schlagerstars und internationale Gäste bei der „Schlager-Sommerparty“ begrüßen. Auf der Gästeliste stehen u.a. Maite Kelly (43), Ben Zucker (39) und Simply Red. Vorab sorgte das Musikspektakel, das vom ZDF live übertragen wird, für Verwirrung: So erinnert das Konzept der „Schlager-Sommerparty“ stark an Florian Silbereisens „Schlagerboom Open Air“.