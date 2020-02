Was versteckt Heidi unter XXL-Kleid? Model-Mutti lässt Hüllen fallen - Fans freuen sich über die Enthüllung 

Heidi Klum zeigt ihren Fans, was sich unter dem XXL-Kleid verbirgt, das die Schwangerschaftsgerüchte anfeuerte. Ihre Fans freuen sich über die Enthüllung.

Heidi Klum lässt nach der amFAR-Gala alle Hüllen fallen. Nur noch im Slip bekleidet präsentiert die GNTM-Model-Mutti ihren Körper vor einem Spiegel und schreibt dazu „Oops....I did it again!“

Den Instagram-Followern gefällt es: User posten Komplimente unter die Enthüllung.

New York - Zur diesjährigen amfAR-Gala in New York trug Heidi Klum* ein Mega-Kleid, das mit seinem XXL-Schnitt vor allem die Schwangerschaftsgerüchte um die 46-Jährige befeuerte. Medienberichten zufolge habe Klum an dem Abend selbst scherzhaft kommentiert, dass die das Kleid womöglich zur Verbergung einer möglichen Schwangerschaft angezogen habe. Auf Instagram lässt Heidi jetzt buchstäblich die Hüllen fallen: Via Boomerang-Funktion lässt Heidi das XXL-Kleid nämlich zu Boden fallen und zeigt ihren Fans, wie ihr Körper aktuell aussieht - und den Usern gefällt es. Eine Userin schwärmt: „Wie schön du bist“, die Nächste feuert: „Zeig dich hübsche Frau“. Andere lassen einfach nur Herz-Augen-Emojis unter dem Post zurück.

Heidi Klum lässt Hüllen fallen und zeigt Fans ihren Körper

Viele User interpretieren denInstagram-Beitrag als einen weiteren Kommentar Heidis* zu den Gerüchten. Uneinigkeit herrscht in der Community jedoch darüber, ob es eher als Bestätigung oder als Dementierung der 46-Jährigen zu werten ist. „Soviel zum Thema sie ist schwanger“, schreibt eine Userin. „Die ist schwanger die hat ein Bauch“, meint eine andere zu erkennen. Heidi selbst ergänzt die sexy Enthüllung ihres Körpers lediglich durch die Worte „Oops....I did it again!“. Die GNTM-Kandidatin Charlotte prophezeite Heidi Klum, dass sie noch ein Baby bekommen wird. Jetzt verriet das Topmodel, ob die Wahrsagerin recht hat.

Heidi Klum: Instagram-Fans spekulieren weiter über mögliche Schwangerschaft

Seit August 2019 ist Klum mit dem Sänger Tom Kaulitz* verheiratet, der als Gründungsmitglied der Gruppe „Tokio Hotel“ berühmt wurde. Aus vorherigen Beziehungen hat Heidi bereits vier Kinder*.

