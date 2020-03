Auf Instagram teilt Heidi Klum immer wieder ihr Leben mit ihren Followern. Doch auf diesen Post hätten einige wirklich verzichten können. Sie teilte einen absoluten Ekelfund.

Heidi Klum* zeigt der Welt auf ihrem Instagram* -Account ihre Welt

zeigt der Welt auf ihrem -Account ihre Welt Doch auf diesen Post hätten einige Fans wohl gerne verzichtet

Die Modelmama machte einen echten Ekelfund in ihrem Essen

Los Angeles - Shootings, verliebte Schmusebilder mit Tom Kaulitz, TV-Auftritte und Family-Pics: Heidi Klum ist bekannt dafür, auf ihrem Instagram-Account alles und jeden mit ihren über 7,2 Millionen Followern zu teilen. Erst kürzlich hielt die Model-Mama so ihre Fans über ihr Corona-Testergebnis auf dem Laufenden.

Doch einer ihrer neuesten Posts scheint einige Fans ziemlich anzuekeln. Oder besser gesagt: der Besucher darauf. Heidi Klum machte eine echten Ekel-Fund. Sie selbst scheint es kaum zu stören.

Heidi Klum: Model macht Ekelfund in ihrem Mittagessen

Besonders in der aktuellen Quarantäne-Zeit ist Heidi Klum auf Instagram sehr aktiv. Mehrmals täglich teilt sie Einblicke aus ihrem Leben. Neben Fotos von Shootings oder dem ein oder anderen Einblick in die aktuelle GNTM*-Staffel, tummelt sich unter den gestrigen Posts der Model-Mama ein Video ihres Mittagessens. Ein Video, das einige Fans ziemlich anekelt.

Auf dem Tisch steht ein frisch gewaschener Salat. Heidis Mittagsessen. Doch langsam zoomt das Model näher an das Essen heran. Und was ist das? Da hat sich wohl ein ungewollter Besucher in den Salat der Model-Mama verirrt. „Oh Gott, hab die anfangs gar nicht gesehen“, kommentiert ein Follower. Kein Wunder, denn die braune Schnecke, die sich über den Salat schlängelt, ist von den Blättern tatsächlich kaum zu unterscheiden.

Heidi Klum: „Mein absoluter Alptraum“ - Angeekelte Kommentare der Fans

„Oh Hallo Schnecke“, kommentiert Heidi Klum das Szenario. Sie scheint der Ekelfund kaum zu stören. Ihre Fans sehen das anders. „Mein absoluter Alptraum“, kommentiert ein User und „War die da drinnen?“, fragt ein Fan entsetzt.

Doch viele sehen Heidis Fund auch gelassen und haben ihren Spaß mit dem Post. „Guten Appetit“, wünschen einige. Und „sie macht sich da echt gut, hast du ein Foto für sie?“, scherzt ein User. Zumindest scheint der Salat der Schnecke zu schmecken. Das ist doch ein gutes Zeichen. „That’s what I call fresh!“ (deutsch: Das nenn ich frisches [Essen]), so ein anderer User.

