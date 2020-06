Ärger nach Heidi Klums Geburtstags-Party? Ein anderer Mann stiehlt Tom Kaulitz die Show

Heidi Klum feiert ihren Geburtstag und einer legt sich mächtig für sie ins Zeug. Aber es war nicht Ehemann Tom. Gibt es da noch Zoff?

Heidi Klum* feiert ihren 47. Geburtstag mit Tom und Bill Kaulitz.

Der Bruder ihres Ehemanns legt sich für die TV-Schönheit* mächtig ins Zeug.

Prompt vermuten Fans Geschwisterkämpfe ausgemacht zu haben.

Los Angeles - Am 1. Juni wurde Heidi Klum 47 Jahre alt und das musste natürlich gebührend gefeiert werden. Im Kreise ihrer Liebsten durfte sich die Model-Mama über eine kleine aber feine Party freuen. Auch den Geburtstag eines Familienmitglieds, das man sonst fast nie sieht, hat Familie Klum-Kaulitz gemeinsam verbracht.

Nun also schlemmte die Heidi zusammen mit Ehemann Tom* und dessen Zwillingsbruder Bill. Ihre Kinder* sieht man nicht, aber sie waren vermutlich auch dabei. Gibt es nach der beschaulichen Feier aber vielleicht noch Zoff? Bill hatte sich gehörig für Heidi Klum ins Zeug gelegt und ihr ein üppiges Bankett bereitet.

Heidi Klum feiert Geburtstag: Einer legt sich für die Party ins Zeug - aber es ist nicht Tom Kaulitz

In seiner Instagram-Story hielt der Sänger alles fest. Cocktails, nett drapiertes Obst und verschiedene Kuchen-Klassiker fuhr er auf. Der Schampus zum Anstoßen und Rosen zur Deko durften natürlich auch nicht fehlen. „Happy Birthday! Ich habe für meine Schwägerin einen Familienbrunch mit selbstgemachtem Bienenstich und Pflaumenkuchen geschmissen“, rühmt er sich, „liebe dich sehr.“

Von Bruder Tom war indes nichts zu sehen. Und prompt wollen Follower Grabenkämpfe zwischen den Geschwistern ausgemacht haben. Wieso Tom seinem Bruder denn nicht auf Instagram* folge, will einer wissen. Ein anderer antwortet prompt: „Geschwisterkämpfe! Ich folge meinem auch nicht.“ Nur, dass sich beide irren. Man findet Tom unter den Followern von Bill.

Heidi Klum: Zoffen sich Tom und Bill Kaulitz? Fans vermuten „Geschwisterkämpfe“ - aber danach sieht es nicht aus

Die interessante Randnotiz: Tom Kaulitz ist allerdings Abonnent des Instagram-Channels mit dem vielsagenden Namen „Billy is not ok“. Das sorgt natürlich wieder für Spekulationen unter den Fans. Möglichen Anspielungen kann allerdings der Wind aus den Segeln genommen werden.

„Billy is not ok“ ist ein verifiziertes Konto. Bill Kaulitz nutzte es, um seine Single „Billy - California High“ zu promoten. Außerdem ist der Ehemann der GNTM-Chefin* auf Instagram kaum aktiv. Er folgt gerade einmal acht Personen, dass es sein Bruder darunter geschafft hat, ist wohl trotz der Familienbande nicht selbstverständlich.

Rubriklistenbild: © Screenshot: Instagram/Bill Kaulitz