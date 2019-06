Heidi Klum zeigt Hans und Franz beinahe komplett unverhüllt - doch ein Merkmal entdeckt niemand

Heidi Klum erfreut ihre Fans via Instagram ja regelmäßig mit heißen Posts. Doch dieses Mal entgeht ihnen ein eigentlich nicht unerhebliches Detail.

Update 13. Juni 2019: Wieder einmal beweist Heidi Klum, dass Klamotten, im speziellen Unterwäsche, ganz klar überbewertet werden. So zeigt sie sich auf ihrem neuesten Instagram-Post mal wieder spärlich bekleidet, trägt nur eine Jeansjacke, die sie aber - wie sollte es anders sein - nicht zugeknöpft hat. Stattdessen bleibt freie Sicht auf Heidis Körpermitte, denn bis dahin reicht ihr schier endloser Ausschnitt. Doch eigentlich wollte Heidi die Blicke auf etwas anderes lenken: „Wow schaut auf diesen riesigen Diamanten“, kommentiert Heidi ihren mit Emojis versehenen Post.

Und tatsächlich: Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass das Model einen schweren Klunker um den Hals hängen hat. Doch so riesig scheint der wohl doch nicht zu sein, denn kaum ein User interessiert sich für das gute Stück.

„Niemand schaut da auf den Diamanten“, prophezeit ein Fan - und sollte recht haben, denn ein anderer fragt bereits: „Diamant? Wo ist ein Diamant?“

Stattdessen entdecken Heidis Follower etwas anderes: „Da sind auch Hans und Franz“, freuen sie sich und nehmen damit Bezug auf die Spitznamen, die das Topmodel ihren Brüsten einst gegeben hat.

Außerdem hinterfragt niemand, ob das Bild wirklich aktuell ist. Heidi Klum wirkt auf dem Foto jünger. Möglicherweise handelt es sich um eine Fotografie aus ihrem Archiv.

Generell hält Heidi ihre Fans regelmäßig via Instagram auf dem Laufenden und teilt gerne auch intime Momente mit ihnen. So auch vor Kurzem, als sie mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz in Leipzig zu Gast war und dort ihren Geburtstag feierte (s.unten).

Heidi Klum veröffentlicht recht intimes Bild - „Sieht alles sehr lecker aus“

Update 3. Juni 2019: Ihren Besuch in Leipzig kündigte Heidi Klum erst am Wochenende mit einem peinlichen Versprecher an, nun postete das Model einen sehr privaten Schnappschuss von sich und ihrem Verlobten Tom Kaulitz. Auf dem über Social-Media geposteten Schnappschuss ist das frisch verliebte Paar beim Frühstück zu sehen. Offenbar in einer Wohnung über den Dächern von Leipzig. Die Aussicht im Hintergrund kann jedoch kaum von den nackten Beinen der hübschen Blondine ablenken.

Und auch ihr Tom zieht auf dem Bild alle Blicke auf sich. Der Musiker genießt sein Frühstück oberkörperfrei. Ein Anblick, der viele Fans erfreut. „Lecker, aber nicht das Essen“, „Wer braucht Essen, wenn er das haben kann“ und „Sieht alles sehr lecker aus“, zeigen Fans ihre Begeisterung unter dem Schnappschuss.

Gerade erntet Heidi Klum viel Kritik für ihre Dauerpräsenz und ein Autogramm bei der aktuellen Tour von „Tokio Hotel“.

Originalartikel vom 1. Juni 2019:

Heidi Klum: Peinlicher Geburtstags-Post - Fans fällt vor allem ein Detail auf

Happy Birthday, Heidi! Auch wenn man es ihr nicht ansieht, aber das deutsche Topmodel feiert tatsächlich schon seinen 46. Geburtstag. Da will unsere Heidi nicht nur ihre Liebsten um sich wissen, sondern lässt auch alle ihre Fans via Instagram daran Teil haben. So postet sie dort gleich eine Reihe von Bildern und sorgt damit einmal mehr für Aufregung im Netz. Denn sie sät nicht nur erneute Gerüchte, sondern erntet neben zahlreichen Glückwünschen auch ganz schön viel Spott.

Heidi Klum feiert Geburtstag - und macht peinlichen Schreibfehler

Mit breitem Grinsen hinter einem riesigen Rosenstrauß und in inniger Umarmung mit ihrem Tom - so feierte Heidi Klum ihr Jubiläum.

„Ich wünsche dir den perfektesten Tag mit deiner Familie“, gratulieren Fans dem prominenten Geburtstagskind, sind aber gleichzeitig verdutzt über einen kleinen Schreibfehler. So hatte Heidi ihren Post zunächst mit dem Kommentar „#leibzig“ versehen, bevor sie sich später mit den Worten „sorry #LEIPZIG“ selbst korrigierte. Doch bemerkte hatte ihren kleinen Fauxpas bis dahin schon beinahe jeder.

Heidis Fans lachen über Rechtschreib-Panne

„Nur so vollständigkeitshalber gefragt: „Ist es Absicht, dass da Leibzig und nich Leipzig steht?“, wunderten sich die User. Einige korrigierten Heidi und verweisen darauf, dass es korrekterweise „Leipzig“ heiße, während andere zu wissen meinten: „Das ist Dialekt. Leibzsch“ und witzelten „das heißt auch nicht LeiPzig sondern laabzisch“.

Ihre treuesten Fans dagegen verteidigten das Model und kommentieren etwas zornig: „Jaaaa Leipzig wird mit P geschrieben... na und? Noch nie was falsch geschrieben?!“

Heidi Klum: Schwangerschaftsgerüchte keimen erneut auf

Doch neben Heidis Schreibfehler bemerken die Fans auch etwas anderes - etwas viel Brisanteres als so ein lächerlicher Buchstabe. So meinen ihre Follower, unter Heidis Sweatshirt einen kleinen Babybauch zu erkennen. „Auf dem vierten Bild sieht sie richtig schwanger aus“.

Schon seit Längerem machen Schwangerschaftsgerüchte die Runde - und tatsächlich wölbt sich Heidis Pulli auch auf ihrem neuesten Post ein wenig in der Bauchgegend - es lässt sich allerdings darüber streiten, ob daran tatsächlich ein kleiner Heidi-Tom-Sprößling Schuld ist oder es sich bei den Spekulationen im wahrsten Sinne nur um heiße Luft handelt. Denn so ein Sweatshirt ist ja für gewöhnlich so geschnitten, dass es bequem sitzt und gerne auch ein bisschen schlabbert, auch wenn statt Baby- ein Waschbrettbauch darunter versteckt ist. Oder vielleicht hat Heidi auch einfach nur ein bisschen viel Geburtstagstorte genascht.

Heidi Klum zeigt sich in weiten Klamotten - Ist das ein Zufall?

Wobei man schon feststellen darf, dass das sonst so zeigefreudige Topmodel in letzter Zeit ja gerne ein wenig figurumschmeichelnder unterwegs ist. So auch auf einem weiteren ihrer Geburtstagsbilder zu sehen: „Treibe in die 46 wie.....“, kommentiert Heidi ihren Post, auf dem sie in einem weiten goldenen Kleid im hellblauen Wasser treibt.

Aber wer weiß, so ein Baby wäre sicherlich auch ein schönes, verspätetes Geburtstagsgeschenk für Heidi. Allerdings hat sie vorläufig auch genügend rote Rosen, mit denen sie sich ja erstmal begnügen kann.

Vor Kurzem machte das deutsche Topmodel auch mit einem anderen Post auf sich aufmerksam und ließ Fans an ihrem Alter zweifeln - dieses Mal aber nicht nur im positiven Sinne.

