Heidi Klum unterwegs mit Bill und Tom - Fans stellen fiese Vermutung an

Nach ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz scheint Heidi Klum auch mit dessen Zwillingsbruder Bill unzertrennlich. Nun werden die drei aber Opfer böser Lästereien.

Heirate einen, bekomme zwei: So ähnlich dürfte sich das für Heidi Klum angefühlt haben, denn nach ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz gesellt sich immer wieder auch dessen Zwillingsbruder Bill zu den beiden. Heidi allerdings scheint das nicht sonderlich zu stören: Immer wieder postet sie Schnappschüsse des freudestrahlenden Dreiergespanns. Die Fans allerdings zeigen sich weniger begeistert von diesem „Trio infernale“, wie man an den zahlreichen Lästereien ablesen kann, mit denen die Kritiker auf Heidis neueste Posts reagieren.

Heidi Klum und ihre „beiden Lieblings-Zwillinge“

„Mit meinen beiden Lieblings-Zwillingen“, schreibt Heidi zu einer ganzen Bilderreihe, die sie mit den Tokio-Hotel-Brüdern Bill und Tom Kaulitz bei einer kleinen Spritztour im Auto zeigt. Möglicherweise war das Ziel ihres Ausflugs auch das Fastfood-Restaurant, aus dem die drei in einem weiteren Post wenig später grüßen und dabei sämtliche Leckereien in die Kamera halten.

„Sag cheeeeeeese“, kommentiert Heidi und scheint diesem typisch amerikanisches Befehl für ein breites Grinsen auf Fotos auch gleich nachzukommen. Denn während die beiden Zwillinge noch etwas zurückhaltend lächeln, ist vor allem sie es, die so sehr über das ganze Gesicht strahlt, dass ihre Mundwinkel tatsächlich schon fast von einem zum nächsten Ohr reichen.

Video: Wird aus Klum jetzt Kaulitz? Heidi will wohl ihren Namen ändern

Heidi postet sich mit Tom und Bill - ihre Fans freuen sich für sie...

Heidis Freude scheint auch auf einige ihrer Fans überzuschwappen, denn die schreiben: „Du siehst so glücklich aus und ich freue mich so wahnsinnig für dich“ und „Es sei dir gegönnt.“ Andere Anhänger des deutschen Topmodels scheinen das ähnlich zu sehen und meinen: „Heidi, du blühst in seiner Gegenwart sehr. Er zeigt dir, dass du einfach du sein darfst, oder? Das ist sehr schön.“ „Da liegt Liebe in der Luft“, erkennen die User weiter, sehen Heidi als „tolle Frau“, die ihr Glück genießen solle und finden die Bilder der drei Familienmitglieder „super süß“.

... doch auch die Lästerer lassen nach Heidis „Trio“-Bildern nicht lange auf sich warten

So, wie es für manche Fans aber schön zu sehen ist, dass die drei „immer zusammen“ sind, scheint sich ein recht großer Teil der User allerdings genau daran zu stören. „Alter, sie sind wirklich immer zusammen“, stellt ein Kommentator pikiert fest. In den Raum geworfen wird auch die Frage, ob Heidi mit beiden verheiratet sei und ob sie eine Ehe zu dritt führen.

„Sieht langsam aus wie eine Dreierbeziehung“, mutmaßen manche Nutzer und spekulieren bereits, Tom liebe seinen Bruder mehr als Heidi. „Einfach nur peinlich“ kommentieren auch andere und wirken bereits ganz erschrocken: „Ist schon wirklich gruselig, dass man euch immer zu dritt sieht“, heißt es von schockierten Usern.

Heidi Klum: Auf Zwillings-Post folgt weiterer Spott

Wie beinahe zu erwarten war, muss sich Heidi zu all der Häme auch noch Witze über ihr Alter gefallen lassen. Vor einiger Zeit war sie im Netz bereits als „Mumie“ beschimpft worden - und auch jetzt spotten die Fans, ob das nicht “Tom, Bill und die Mutter von Bill“ seien. „Heidi und ihre Kinder“, stänkern die User weiter, während andere noch fragen, wo eigentlich Heidis vier wirkliche Kinder seien und ob sie plötzlich nicht mehr wichtig sind.

Die Mathematiker unter Heidis Anhängern scheint allerdings etwas ganz anderes zu beschäftigen: „Wären das dann aber nicht vier Leute? Zwei Zwillinge sind ja auch vier“, wundern sie sich über Heidis Kommentar mit den „beiden Lieblings-Zwillingen“. Sieht man sich aber all die Häme an, die Heidi für ihre eigentlich so fröhlichen Posts mit den beiden Männern ernten musste, kann man fast schon froh sein, dass sie nur mit zwei und nicht vier Herren unterwegs ist - denn vermutlich würden das manche ihrer Kritiker gar nicht mehr verkraften.

Die User gerieten zuletzt auch schon in Rage, als Heidi Klum ein anzügliches Video postete. Fiese Kommentare musste auch Stefanie Giesinger über sich ergehen lassen.

Tom Kaulitz scheint die ganz große Liebe für Heidi Klum zu sein - das zeigt Heidi jetzt mit einem krassen Schritt.