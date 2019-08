Heidi Klum lüftet Geheimnis um Brautkleid-Designer - und erntet fiese Kommentare

Mit einem kurzen Video auf Instagram lüftete Model Heidi Klum das Geheimnis um den Designer ihres Hochzeitskleids. Doch nicht jedem gefällt, was er da sieht.

Los Angeles - Die Hochzeit von Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (29) ist noch nicht lange her. Am ersten Augustwochenende gab sich das Paar bei ihrer Traumhochzeit auf einer Luxusyacht vor der italienischen Insel Capri das Ja-Wort. Das Brautkleid des schönen Models war großes Gesprächsthema. Lange wurde darum ein Geheimnis gemacht. Einige Paparazzi-Bilder von dem Traum in Weiß kamen bereits an die Öffentlichkeit. Auch auf Instagram postete das Model einige Zeit nach der Hochzeit ein Foto, auf dem sie darin zu sehen ist.

Das Model Heidi Klum steht auf dem Bild mit Tom auf der mit vielen Blumen dekorierten Yacht. Tom trägt einen weißen Anzug und Heidi ein bodenlanges weißes wallendes Kleid mit Schleppe und Schleier. Von wem das Kleid entworfen wurde, verriet die 46-Jährige jedoch nicht.

Heidi Klum: Geheimnis um Designer-Brautkleid gelüftet - Video von Anprobe gepostet

Nun hat Heidi Klum endlich das Geheimnis um ihr Kleid gelüftet. Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein kurzes Video mit dem Satz „My dream wedding dress“. Darin ist sie bei einer Anprobe in Paris zu sehen, zusammen mit Valentino-Designer Pierpaolo Piccioli. „Ich bin heute in Paris, denn heute probiere ich mein Hochzeitskleid an. Zum zweiten Mal“, sagt Heidi Klum am Anfang. Nachdem ihr das Kleid mithilfe einiger Frauen über den Kopf gestülpt wurde, ist Heidi Klum am Strahlen. In dem Kleid springt sie durch den ganzen Raum, dreht sich. Designer Piccioli macht währenddessen Aufnahmen mit seinem Handy.

Das Kleid sei „von Romantik und Leichtigkeit“ inspiriert, erklärt Stardesigner Piccioli in dem Video. Tom habe sich ein Prinzessinnenkleid gewünscht, plaudert Klum ebenfalls in dem Clip aus. Er habe ein „fabelhaftes“ Kleid entworfen, bedankt sich Klum bei Piccioli für ihre Robe aus dem Hause Valentino.

Heidi Klum: Brautkleid stammt von diesem Designer - Fans nicht begeistert

Doch das Kleid kommt nicht bei allen so gut an, wie bei Heidi. Unter dem Video postete zwar der Bruder von Tom, Bill Kaulitz, fünf Herzen doch dann werden die Kommentare negativer. „Ich finde das Kleid leider furchtbar, bei so einer mega Figur so ein Sack von Kleid“, schreibt eine Nutzerin. Auch weitere Nutzer finden, das Kleid sei schrecklich.

So schreibt eine: „Das ist mit Abstand das hässlichste Kleid, das ich je gesehen habe...“ oder „Ich fand es nicht so toll. Guido würde sagen. Das Kleid tut nix für dich". Zu den Kommentaren hat sich Heidi Klum bislang nicht geäußert. Sie genießt aktuell noch ihre Flitterwochen in Italien. Mit der Familie besuchte das Model vor kurzem die antike Stadt Pompeji. Aber auch wenn das Kleid im Netz nicht besonders gut ankommt, Heidi Klum gefällt es und das ist die Hauptsache.

