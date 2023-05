Heidi-Klum-Tag bei Prosieben – andere Sendungen fliegen aus dem Programm

Von: Anna Quasdorf

Für Heidi Klum ändert Prosieben das ganze Tagesprogramm. Das Model wird 50 Jahre alt – dafür hat sich der TV-Sender etwas Besonderes ausgedacht.

Deutschland – Heidi Klum, das wohl bekannteste deutsche Supermodel, wird am 1. Juni 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass plant ProSieben, ein ganz besonderes Programm zu senden. Was den Zuschauern an dem Tag erwartet, weiß RUHR24.

Heidi Klum feiert ihren 50. Geburtstag auf Prosieben

Der Sender aus Unterföhring bei München hat angekündigt, einen „Heidi-Tag“ auszurufen, an dem es nicht nur eine neue Folge von „Germany‘s Next Topmodel“ geben wird, sondern auch eine Sondersendung namens „Happy Birthday, Heidi“. Der „Heidi-Tag“ beginnt um 13.10 Uhr und zeigt die „drei besten Umstyling-Folgen aus 18 Staffeln“ von „Germany‘s Next Topmodel“.

Normalerweise zählen diese Folgen zu den quotenstärksten jeder Staffel. Zwar sind die Umstyling-Folgen von „Germany‘s Next Topmodel“ aus Quotensicht erfolgreich, sie lassen Heidi Klum aber oft in einem schlechten Licht dastehen. Denn sie bringt die Kandidatinnen oft zu optischen Veränderungen, die diese nicht wollen. Das gehört zum Konzept der Sendung (alle TV-News bei RUHR24).

Heidi Klum brachte „Germany‘s next Topmodel“ bei Prosieben zum Erfolg

Ab 19.10 Uhr wird dann die Sondersendung ausgestrahlt, die einen Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre von Heidi Klum beinhaltet. Inklusive Interviews, Fotos und Bewegtbildmaterial aus einem halben Jahrhundert (alle News zu Promis und TV bei RUHR24).

Heidi Klum ist eine der erfolgreichsten Persönlichkeiten des Senders. Obwohl die Zuschauerzahlen von „Germany‘s Next Topmodel“ inzwischen deutlich gesunken sind, wird Klum nach wie vor von vielen bewundert. Allerdings gibt es auch Kritiker, die ihr aufgrund ihrer angeblich kruden Machenschaften mit ihrem Vater und Mobbing bei der Castingshow Vorwürfe machen. Dennoch kann man ihr den Erfolg nicht absprechen.

Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz sind privat häufiger mal im Stadion des FC Bayern anzutreffen. © Bernd Feil/M.i.S./Imago

Ob Heidi Klum an ihrem runden Geburtstag den ganzen Tag vor dem Fernseher verbringen wird, bleibt fraglich. ProSieben hat jedoch angekündigt, den ganzen Tag über kurze Einspieler auszustrahlen, in denen viele Menschen Heidi Klum zum Geburtstag gratulieren werden. Für Fans der Show und des Supermodels ist dieser „Heidi-Tag“ auf ProSieben ein Muss.