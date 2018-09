Heidi Klum postet Video aus dem Bett - und das macht einige Fans richtig sauer

Auf Instagram hat Model-Mama Heidi Klum ein Video aus ihrem Bett hochgeladen. Der Inhalt polarisiert allerdings ihre Fans.

Los Angeles - Burger, Pommes und Softdrink in einem zerwühlten Bett. Das zeigt uns Heidi Klum (45) in ihrem neuesten Instagram-Video und kommentiert das Ganze mit „Yes Please“ (“zu Deutsch: Ja bitte“) und einem Herzchen-Emoji. Ob sie sich das fettige Menü alleine schmecken lässt oder ob ihr Herzblatt Tom Kaulitz (29) auch dabei ist, verrät Heidi nicht.

Bei vielen ihrer fünf Millionen Followern kommt das Fastfood-Video allerdings nicht so gut an. Einige Fans kaufen dem Topmodel nämlich nicht ab, dass es tatsächlich Burger essen würde. Ein Follower kommentiert: „Als würdest du das essen!“ Ein anderer ist der selben Meinung: „Du isst doch eh nix davon.“

Doch besonders ihre veganen Fans echauffieren sich über die Burger und appellieren an Klum: „Liebe Heidi, bitte bitte werbe für ‘vegane’ Burger und nicht für die ‘Tierleid-Variante’, die voller Giftstoffe ist und für die täglich unnötig Millionen von Tieren sterben müssen. Du hast so viel Einfluss auf die Menschheit - es wäre so super, wenn Du das positiv nutzt - für die Gesundheit der Menschen, für die Tiere und für unseren Planeten, lieben Dank.“

Fan über Heidi Klums Burger-Video: „Hatte ihr mehr Grips zugetraut“

Selbst an ihrem Verstand zweifelt ein Fan: „Wirklich traurig und unverantwortlich, dass sie Werbung für McDonald‘s und einen Massentierhaltung verherrlichenden Lebensstil macht. Hatte ihr mehr Grips und Verstand zugetraut.“

Es gibt aber auch ein paar Follower, die Klum verteidigen und gleichzeitig auf die Veganer losgehen: „Lass‘ sie doch essen, was sie will. Manche Menschen brauchen halt Fleisch und keine Wiese zwischen den Zähnen.“

Wie man in den Kommentaren sieht, ist Fastfood immer noch ein kontroverses Thema. Heidi Klum war das vor dem Posting aber bestimmt auch selbst bewusst.

