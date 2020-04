Gemeinsam mit Tom und Bill Kaulitz: Heidi Klum zeigt sich mit kugelrundem Bauch auf Instagram 

Heidi Klum mit rundem Bauch? Auf Instagram ließ sie sich mit auffälliger Wölbung ablichten - gemeinsam mit Mann Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill.

Los Angeles - GNTM*-Modelmama Heidi Klum* machte auf Instagram* mit einem ungewöhnlichen Beitrag auf sich aufmerksam, worauf ihre Follower* größtenteils verwundert reagierten. Ein Schnappschuss mit den Kaulitz-Brüdern entfachte wilde Spekulationen.

Allem Anschein nach hielten sich Heidi, ihr Ehemann Tom* sowie dessen Bruder Bill Kaulitz während der Corona-Krise öfter in der Küche als im Fitnessstudio auf. Die drei Stars posteten am Donnerstag ein gemeinsames Bild auf Instagram*, auf dem sie ihre vollen Bäuche in die Kamera streckten. Heidi Klum* fügte die Bildunterschrift „Dinner was good“ (Das Abendessen war gut) hinzu.

Heidi Klum: Kurioser Schnappschuss mit kugelrundem Bauch auf Instagram

Während die Kaulitz-Brüder mit weißen Shirts normale Outfits auf dem Bild tragen, fällt Heidi Klum* hier aus der Reihe: Auf dem Kopf trägt die 46-Jährige eine hohe schwarze Bommelmütze, dazu einen Schal, einen langen grauen Strick-Cardigan sowie einen Bikini. Während die Brüder neutral in die Kamera schauen, zieht Heidi ein „Duckface“.

Die Reaktionen der User sind durchaus gemischt, doch scheinen sie allesamt verwundert über den Bauchumfang der GNTM-Jurorin*. „Herzlichen Glückwunsch“ und „Congratulations“, schreiben einige von Klums Instagram-Followern* in der Annahme, Heidi Klum und Tom Kaulitz* würden ein gemeinsames Kind erwarten. Eine Userin kommentiert, „Schwangerschaftsgerüchte in 3..2..1..“, während andere Nutzer auf das Outfit der Blondine eingehen.

Heidi Klum bei Instagram: Lustige Kommentare und Schwangerschafts-Spekulationen

Kritische Reaktionen lassen sich bei der Bekanntheit des Models und TV-Stars* nicht verhindern, so schreibt eine Userin, „Unverantwortlich und egoistisch wenn man schon vier Kinder* hat finde ich. Gibt es nicht schon genügend Menschen auf der Welt?(...) Trotzdem herzlichen Glückwunsch (...)“.

Doch die lustigen Kommentare waren in der Überzahl. „Bikini und Mütze? die Kombination ist ja der Hammer“, merkt eine Userin an, ein anderer Kommentar lautet, „This is all of us after the lockdown“ (Das sind wir alle nach dem Lockdown). Erst kürzlich machten Klum und Kaulitz mit einem Bild aus dem Bett auf sich aufmerksam, und einige Fans gruselten sich.

Rubriklistenbild: © dpa / Jordan Strauss