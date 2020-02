Hüllenlos am Jahrestag: Heidi Klum und Tom geben intime Einblicke - und verraten wohl ein Geheimnis 

Grund zu feiern gab es für Heidi Klum und Tom Kaulitz. Das Paar zelebrierte seinen Jahrestag - und das ganz hüllenlos, wie die Model-Mama auf Instagram verrät.

Heidi Klum und Tom Kaulitz feierten ihren Jahrestag.

Kleidung trugen sie dabei allerdings nicht, wie ein Instagram-Video zeigt.

Publik wurde so außerdem ein kleines Geheimnis.

Los Angeles - „Die Zeit vergeht wie im Flug...“ - diesen Satz schreibt Heidi Klum auf ihrem Instagram-Account zu einem ganz besonderen Posting.

Zu sehen ist in dem kurzen Video ein Raum, in dem rote Herzluftballons schweben. Davor zu sehen sind die hüllenlosen Körper von GNTM-Mama Heidi Klum* und ihrem Mann Tom Kaulitz*.

Hüllenlos am Jahrestag: Heidi Klum und Tom Kaulitz geben besonders intime Einblicke

Während von Heidi Klum auf der linken Seite allerdings nur ihre Beine zu sehen ist, ist Tom Kaulitz im Vordergrund. Mit dem Rücken zur Kamera spielt er Gitarre - passenderweise den Tokio Hotel-Song „Chateau“. Das Lied handelt von der Liebesgeschichte von Heidi Klum und Tom Kaulitz, die anfangs alles andere als einfach war.

„Ich liebe dich Tom“, schreibt Heidi Klum weiter zu ihrem Posting. Verliebter Herzchen-Smiley inklusive. Während Tom im Video Gitarre spielt, schwenkt die Kamera im Übrigen zu dessen Vorderseite. Dabei wird offenbart, dass der 30-Jährige zumindest mit einem weißen Handtuch bekleidet ist.

Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern ihren Jahrestag - Paar lüftet außerdem ein kleines Geheimnis

Ganz nebenbei verrät das glückliche Paar scheinbar noch ein kleines Geheimnis. Denn in der Bildunterschrift ist auch ein spezielles Datum erwähnt - der 22. Februar 2020. Spekuliert wird nun, dass sich Heidi Klum und Tom Kaulitz an diesem Datum das Ja-Wort gaben. Am 22. Februar 2019 könnte die standesamtliche Hochzeit der beiden stattgefunden haben, berichtet RTl.de.

Die Fans freuen sich auf Instagram mit der 46-jährigen Model-Mama und ihrem 30-jährigen Ehemann mit. „Ihr Zwei seid immer noch soooo verliebt, wie am ersten Tag, es lebe die Liebe “, schreibt ein Follower. „Ihr süßen Turteltäubchen“, lautet ein anderer Kommentar.

nema

Ein weiteres intimes Hüllenlos-Bild irritierte dagegen kürzlich Fans von Heidi Klum. Was Tom Kaulitz auf dem Foto zeigte, fanden sie „ekelerregend“.

Heidi Klum ist für ihre freizügigen Fotos auf Instagram bekannt. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto zeigte die Model-Mama jüngst aber besonders viel Haut.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Matthias Balk