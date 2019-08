Heidi und Tom im Hochzeits-Marathon: Folgt etwa bald die dritte Trauung?

Kalte Füße scheinen diese beiden offenbar nie zu bekommen. Inzwischen wird nämlich sogar spekuliert, Heidi Klum und Tom Kaulitz könnten ein drittes Mal „Ja“ sagen.

Bergisch Gladbach - Doppelt gemoppelt hält bekanntlich besser. Dreimal gemoppelt hält, wenn es nach Heidi Klum und Tom Kaulitz zu gehen scheint, vermutlich für immer. Denn damit ihr Bund der Ehe tatsächlich bis ans Lebensende hält, scheinen die beiden sämtliche Vorkehrungen zu treffen. Wie es jetzt nämlich heißt, wollen sich das Topmodel und der Musiker ein weiteres Mal das „Ja-Wort“ geben und diese zwei kleinen Buchstaben sicherheitshalber ein drittes Mal vor dem Altar aussprechen.

Heidi und Tom haben sich angeblich schon zweimal getraut

Nicht lange ist es her, da haben Heidi und Tom ihre Hochzeit noch in einer Mega-Sause vor der Mittelmeerinsel Capri gefeiert. Satte drei Tage hat die Party dort bereits gedauert - doch es scheint, als würden die beiden Turteltauben gar nicht genug vom diesem Hochzeitsmarathon, von dem Heidi immer mehr Fotos auf Instagram postet, kriegen.

Denn die Feier auf ihrer Luxus-Yacht soll nicht mal der Anfang gewesen sein. Wie die Bunte wissen will, ist das frisch gebackene Ehepaar eigentlich gar nicht mehr so wirklich frisch gebacken. So heißt es, die standesamtliche Trauung der beiden habe bereits Monate vorher, nämlich am 22. Februar, in Los Angeles stattgefunden. Ganz still und heimlich.

Heidi und Tom: Folgt auf ihre Traumhochzeit auf Capri nun eine Märchenheirat in Bergisch Gladbach?

Umso lauter war dafür ihre Heirat auf Capri - was pikante Bilder aus den Flitterwochen nun bekräftigen. Doch damit nicht genug. Wie die Bunte nämlich des Weiteren schreibt, würden bereits die Vorbereitungen für Hochzeit Nummer drei laufen. Das will das Blatt aus dem Umfeld der Eheleute erfahren haben.

Dieses Mal sollen die allerdings einen, nach Capri und Kalifornien, vergleichsweise bescheidenen Ort für den nächsten großen Tag gewählt haben. So heißt es, Heidi und Tom werden sich als Nächstes auch in Bergisch Gladbach, der Heimat der Braut, im dortigen „Grandhotel Schloss Bensberg“ trauen lassen.

Für die angeblich im September dieses Jahres stattfindende Zeremonie würden dieses Mal nur rund 50 Gäste erwartet; die Einladungen seien allerdings längst verschickt. Und auch das Hochzeits-Dinner soll bereits feststehen. So heißt es, Heidis Eltern Erna und Günther Klum hätten das Menü bereits persönlich ausgesucht. Die beiden seien nämlich regelmäßig im Schloss-Restaurant „Vendôme“ zu Gast.

Heidi und Tom: Dritte Hochzeit zur Versöhnung mit Günther Klum?

Möglicherweise könnte Heidis und Toms dritte Hochzeit auch die Versöhnung des Brautpaares mit Heidis Vater Günther besiegeln. Zu ihrer Trauung auf Capri war der ja zur Verwunderung aller nicht erschienen, was schnell Spekulationen über ein Zerwürfnis hochkommen ließ. Schuld sei angeblich ausgerechnet der Bräutigam gewesen - doch mit dem wolle sich Günther Klum nun eben Mühe geben, klarzukommen.

„Es würde ihm das Herz brechen, wenn er keinen Kontakt mehr mit Heidi und seinen Enkeln hätte“, erzählte einer Freundin der Familie der Bunten. „Dem Familienwohl zuliebe wird er versuchen, sich mit seinem Schwiegersohn zu arrangieren“.

Spätestens am Hochzeitswochenende auf Schloss Bensberg würden sich Heidi, Tom und Günther dann die Hand reichen, wird erwartet. So gesehen ist es daher dann vielleicht auch gar nicht so falsch, dass die drei dafür eine dritte Gelegenheit bekommen.

