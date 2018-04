Heiratsantrag am Strand: Patrick Lindner im Liebes-Glück

Es gibt viele schöne Orte, an denen man seinem Partner einen Heiratsantrag machen kann. Einen wunderschönen Ort hat sich nun Patrick Lindner ausgesucht.

Ach, wie schön muss Liebe sein? Diese Frage haben Patrick Lindner und sein langjähriger Lebenspartner Peter Schäfer in ihrem Urlaub in der Dominikanischen Republik eindeutig beantwortet.

Am Montag fiel Lindner vor seinem Manager und Lebensgefährten am Strand auf die Knie und stellte ihm die Frage aller Fragen. „Was gibt es Schöneres für zwei Menschen, die sich so lieb haben, als dich an so einem Ort zu fragen: Willst du mich heiraten?“ sagte Lindner der Bild zufolge zu seinem Peter. Der antwortete gerührt mit der schönsten aller möglichen Antworten und sagte „Ja, ich will!“ Dann küssten sich die beiden.

Lindner sagte der Bild, er glaube, „dass er (Peter Schäfer) und ich uns lange genug geprüft haben, um zu wissen, dass wir für immer zusammenbleiben wollen. Und da die Ehe für alle jetzt möglich ist, möchten wir uns bald auf dem Standesamt das Ja-Wort geben.“ Wie schön!

Hochzeitsreise auf die Malediven

Auch der Ort, an den die Hochzeitsreise des frisch verlobten Paares gehen soll, steht schon fest. Geflittert wird auf den Malediven, bevor Lindner ein großes Fest in Deutschland plant. Neue goldene Ringe benötigen der Schlager-Star und sein Bald-Ehemann aber nicht: Diese hat das Paar schon länger.

Auf den Ringen, auf denen das Kennenlerndatum des Paares eingraviert ist (10.10.10), soll laut Schäfer lediglich der Hochzeitstag der beiden eingraviert werden.

Als Hochzeitsgeschenk wünschen sich Lindner und Schäfer nichts besonderes, sondern möchten lieber etwas für andere tun. „Wir wünschen uns viele Spenden für die Stiftung ‚Fly & Help‘, von denen hier in der Dominikanischen Republik eine Schule für arme Kinder gebaut werden soll“, sagte der Schlager-Star. Damit auch andere Glück fühlen können, wie er es tut.

sh