Heißes Bild von ihrer Kehrseite: Tanja Tischewitsch meldet sich zeigefreudig zurück

Reality-TV-Star Tanja Tischewitsch meldet sich mit Fotos auf ihrem Instagram-Account zurück. Nicht alle Fans sind davon begeistert.

München - Es war ruhig um Reality-TV-Star Tanja Tischewitsch, die durch ihre Aufritte bei „Deutschland sucht den Superstar“ und „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ bekannt geworden ist. Ihre letzten Auftritte im Fernsehen, hatte die Mutter eines Sohnes in der auf das Dschungelcamp folgende Talk-Show „Die Stunde danach“.

Tischewitsch verzückt ihre Follower auf Instagram

In den sozialen Medien hingegen weiß die 28-Jährige aber zu begeistern. Fast 90.000 Menschen folgen der Tochter eines Deutschen und einer Inderin auf der Plattform Instagram und die bekamen in letzter Zeit so einiges zu sehen.

Tischewitsch will ihren Followern wohl beweisen, dass sie auch nach der Geburt ihres Sohnes noch klasse aussieht und lies sich dafür im knappen, schwarzen Body auf dem Bett ablichten.

Ein paar Tage später postete die 28-Jähriger noch ein Bild, das eine andere Perspektive ihres minimalistischen Outfits zeigte. Frei nach dem Motto „Ein schöner Rücken kann auch entzücken“ zeigt Tischewitsch ihren Fans ihre Kehrseite.

Nicht nur positive Reaktionen auf so viel Freizügigkeit

Ein Großteil dieser sind hellauf begeistert von dem Körper des Reality-TV-Stars. „Ich bin hin und weg. Hammer Frau!“, schreibt ein Fan und zu einer „Hammer Figur“ gratuliert ein Weiterer. Doch wie in den sozialen Medien üblich, gibt es nicht nur freundliche Kommentare über den Post der jungen Mutter.

„Photoshop Level 100“, lautet ein anderer Kommentar, der wohl der Meinung ist, dass die 28-Jährige bei dem Schnappschuss ein bisschen nachgeholfen hat. Mit knapp 3.500 Likes (Stand 16. März) gehört es aber definitiv zu den beliebteren Bildern auf Tischewitschs Profil.

