Helene Fischer: Backstage-Fotos aufgetaucht - Pikantes Detail sticht ins Auge

Helene Fischer trägt einen Ring am linken Finger. Was hat das zu bedeuten?

Helene Fischer gastierte am Samstag in Dortmund beim „Schlagerbooom 2019“. Von dort ist ein Backstage-Foto mit pikantem Detail aufgetaucht.

Dortmund - Der „Schlagerbooom“ ist doch immer wieder eines der Events des Jahres für Genre-Fans. Am Samstag stieg die Jubiläumsausgabe in Dortmund. Und es war auch sonst keine gewöhnliche Show. Denn zu den Überraschungsgästen zählte eine ganz Große: Helene Fischer überraschte ihren Ex-Freund Florian Silbereisen.

Unnötig zu erwähnen, dass es bei Helene und Flori ganz, ganz emotional wurde. Und auch, dass Helene Fischer ein echtes Kracher-Outfit trug.

All das konnten auch die TV-Zuschauer verfolgen. Denn die Riesen-Sause wurde live in der ARD übertragen. Nicht am Fernseher zu sehen war natürlich, was backstage passierte. Etwa, dass einige, die sich dort aufhalten durften, auf Foto-Jagd nach A++++-Promi Helene Fischer gingen.

Helene Fischer: Maria Voskania postet mehrere Backstage-Fotos mit ihr

Maria Voskania postete gleich ZWEI Selfies mit Helene Fischer in ihrer Instagram-Story. Maria wer? Die beiden kennen sich gut, Voskania war sieben Jahre lang Teil des Teams von Helene Fischer - und plauderte kürzlich über einen skurrilen Eindruck, den sie vom Megastar hatte.

+ Helene Fischer (Mitte) mit Maria Voskania und Tim Peters. © Maria Voskania

Am Samstag (2.11.) kam es nun hinter den Kulissen beim „Schlagerbooom“ zum Wiedersehen. „Familientreffen“ schreibt Voskania zu einem Selfie, das sie mit Helene Fischer sowie Schlager-Newcomer Tim Peters zeigt. Auf einem anderen posieren Voskania und Helene Fischer mit Leon Taylor.

Helene Fischer trägt Ring an linkem Ringfinger

Für besondere Diskussionen sorgt ein Detail auf dem Foto. Genauer: an der linken Hand von Helene Fischer, die sie um Voskania gelegt hat. „Mir fiel der Ring an der linken Hand auf“, schreibt ein Fan bei Instagram. „Hat aber vielleicht nichts zu bedeuten.“

Tatsächlich ziert den Ringfinger von Helene Fischer ein silbernes Schmuckstück. Nur Modeschmuck aus dem Kaugummiautomaten? Oder ein hochwertigster Ring? Hat sie sich diesen selbst gekauft? Oder von ihrem Lebensgefährten Thomas Seitel geschenkt bekommen? Steckt vielleicht sogar ein Anlass dahinter? Das bleibt offen, sorgt aber natürlich bei manchem für Gedankenspiele.

Helene Fischer in ihrer Gänze verzückt jedenfalls auch auf diesem Foto ihre Fans. „Und wie immer ist sie schön wie ein Engel.“

Die Latex-Outfits von Helene Fischer bei anderer Gelegenheit sorgten allerdings einst für Diskussionen.

lin