Helene Fischer bekommt garstiges Angebot von Rapper Capital Bra: „Komm Helene, wir ...“

Ob Helene Fischer das so schmeckt? Sie hat ein entwürdigendes Angebot von Capital Bra bekommen. Aus dem wohl auch Genugtuung spricht.

München - Helene Fischer genießt das Leben. Deutschlands größter Schlagerstar macht derzeit weitgehend Pause. Und schreibt mit ihren wenigen Aktivitäten dennoch Schlagzeilen. Nicht unbedingt nur positive.

Da wären verschiedene Privat-Konzerte, die auch mal für Ärger sorgen. Die Wölbung am Bauch von Helene Fischer entfachte Spekulationen. Und dann ist da ja noch die Sache mit dem neuen Song.

„See You Again“ heißt der neue Track, den Helene Fischer veröffentlicht hat. Sie singt auf Englisch, es ist ein Beitrag für den Film „Traumfabrik“. Allein: Den Erfolg des Stücks hätte man sich im Lager von Helene Fischer wohl durchschlagender vorgestellt. Die Bild hat genüsslich aufgelistet, wo der Helene-Fischer-Song alles unter den Erwartungen lag - und es auf die Titelseite gehoben. So dass ganz Deutschland es an den Zeitungskästen sehen konnte.

Capital Bra spottet über Helene Fischer

Auch Capital Bra hat es wahrgenommen. Und Deutschlands neuer HipHop-Superstar spöttelt gegen Helene Fischer in seiner Instagram-Story. Bei einem Spaziergang mit Rap-Homie Samra hält er die Zeitung mit besagter Titelseite in die Kamera. „Samra, hast du das gelesen?“, fragt Capital Bra und trägt vor: „Mega-Flop für Helene Fischer“.

„Komm Helene Fischer, wir holen dich da raus“ - Gemeines Angebot von Capital Bra

Es folgt ein Angebot. Samra: „Komm Helene, wir holen dich da raus!“ Und Capital Bra sekundiert: „Wir holen dich raus, oder?“ Und Samra wiederholt noch mal: „Wir holen sie da raus!“ Capital Bra schlägt ein Feature vor, das heißt einen gemeinsamen Song, mit Kumpel Samra und „Bratan“ (ihm selbst). „Und schon sieht diese Welt ganz anders aus.“

Was für ein entwürdigendes Angebot! Eines mit Tränen-Lach-Emoji! Voller Spott und geheucheltem Mitleid, das Helene Fischer kaum schmecken dürfte. Es spricht wohl auch Genugtuung daraus, schließlich wollte Capital Bra schon des Öfteren mit Helene Fischer gemeinsame Sache machen - und ist abgeblitzt. Laut raptastisch.de soll er gesagt haben, fünfmal bei ihrem Management abgeblitzt zu sein.

Dieser Fan hat den kurzen Spott-Clip aus der Instagram-Story von Capital Bra gerippt:

Es geht übrigens noch weiter mit dem Hohn von Capital Bra. Denn der Rapper packte auch noch diesen Screenshot in seine Instagram-Story:

Mega-Star-Paarung mit Helene Fischer? Unlängst überbot Capital Bra die Beatles

Ob Helene Fischer auf das vergiftete Angebot reagiert? Eher unwahrscheinlich. Dabei würden sich hier zwei absolute Megastars paaren. Capital Bra hat unlängst in den deutschen Single-Charts einen unwirklichen Rekord aufgestellt. Er hat im Mai mit „Wieder Lila“ die Beatles (!) überholt und nun die meisten Nummer-1-Hits der deutschen Charts-Geschichte. Kein anderer Künstler war in dieser Disziplin jemals erfolgreicher als er. Auch Helene Fischer nicht - die dafür schon seit Jahren ganz dick im Geschäft ist.

Kennen Sie auch die privaten Geheimnisse von Helene Fischer? Und wussten Sie, dass die Musik der Schlagersängerin angeblich Auswirkungen auf Sauerteig haben soll?

