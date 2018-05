Breitbeinig und mit Po-Blitzer: Neue heiße Fotos von Helene aufgetaucht

Heiß, heißer, Helene! Die deutsche Schlager-Queen begeistert mit gelenkigen Posen ihre Fans. Doch nicht nur das: Auch ihre Outfits geben dabei erneut tiefe Einblicke.

München - Sie fliegt durch die Lüfte, schwebt gelenkig über die Köpfe ihrer Fans und zeigt dabei auch noch sehr viel Haut! Bei ihrer Arena-Tour ließ Helene Fischer durchblicken, wofür sie täglich hart arbeitet.

Dass sie ihren gestählten Körper mit spektakulären und teils sehr knappen Outfits verhüllt, beweisen jetzt einmal mehr die offiziellen Bilder ihrer neuen Tour-DVD - inklusive Po-Blitzer.

Helene Fischer gibt tiefe Einblicke bei Konzert

Ob durchsichtiges „Brunnen“-Kleid, knapper Body oder Lack-und-Leder-Outfit - Schlager-Superstar Helene Fischer fährt das gesamte Programm, um ihre Fans maximalst zu begeistern und deren Fantasie bei jedem Konzert anzuregen.

+ Helene Fischer präsentiert sich in heißen Outfits bei ihrer Arena-Tournee. © Anelia Janeva

Die 33-Jährige weiß nämlich ganz genau, wie sie sich nicht nur auf der Bühne gekonnt in Szene setzt. Am Hallendach spreizt die Schlager-Queen in ihrem sehr eng sitzenden Body die Beine, während sie sich mit nur einer Hand an einem Seil festhält. Einer ihrer ebenfalls schwebenden Tänzer hält sie dabei während ihres Spagats am Fuß fest. Doch auch am Boden lässt sie tief blicken.

Im knappen Leder-Outfit räkelt sie sich gemeinsam mit ihren Tänzerinnen und Tänzern auf einer riesengroßen Kugel, während das Publikum gespannt zusieht und sie anschließend ausgiebig dafür feiert.

Knappe Kostüme auf DVD von Helene Fischer

Ihre Einlagen sorgten während ihrer Arena-Tournee auf jeden Fall für zahlreiche Wow-Momente. Auf der am 27. April erschienenen DVD „Helene Fischer Live - Die Arena-Tournee“ können alle Helene-Fans erneut einen Blick auf die sehr knappen Outfits und spektakulären Show-Einlagen werfen.

Was viele dabei jedoch häufig vergessen: Die 33-Jährige kann sich nicht nur knapp kleiden, sie begeistert die Massen auch mit ihrer Stimme. Ihr Erfolgsgeheimnis: Sexy Einlagen kombiniert mit Hits für den Mainstream machen sie so erfolgreich.

+ Helene Fischer präsentiert sich in heißen Outfits bei ihrer Arena-Tournee. © A nelia Janeva

Lesen Sie dazu auch: So übel lästerte Klaas Heufer-Umlauf über Helene Fischer ab

heu





*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.