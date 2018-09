Haarsträubender Auftritt von Helene Fischer - ihre Fans lachen sich schlapp

Mit einem haarsträubenden Auftritt hat Schlagersängerin Helene Fischer für Gelächter bei ihren Fans gesorgt. Auch sie selbst übt sich in Selbstironie.

Mannheim - Endspurt bei Helene Fischer: Nach ihrer großen Stadiontournee hat sich die 33-Jährige in den vergangenen Wochen eine Sommerpause gegönnt. Doch jetzt kommt die Schlagerqueen wieder in die großen Hallen und Arenen zurück.

Am Samstag postete die Sängerin bereits als Ankündigung für die kommenden Konzerte ein Foto von sich mitsamt ihrer Crew auf Instagram. „Die Probentage sind vorbei, jetzt geht es nach intensiven Vorbereitungen, Muskelkater und purer Vorfreude in die finale Runde! Wir können‘s kaum erwarten für euch die letzten 10 Shows zu spielen“, hieß es unter dem Bild.

Helene Fischer nimmt sich als Pumuckl selbst auf den Arm

In der Mannheimer SAP-Arena gab Helene Fischer am Samstag und Sonntag ihre Zusatzkonzerte. Und die sollten im wahrsten Sinne ein haarsträubender Auftritt werden, wie in einer Videosequenz auf Instagram zu sehen ist. Dort stehen der Sängerin die blonden Haare zu Berge. „M O N N E M - es war uns ein Fest!!!“ schrieb sie zusammen mit den Hashtags #electropunk und #elektrisiert zu dem Clip.

Wer das Video anklickt, wird erst einmal seinen Ohren nicht trauen. Statt einem ihrer Songs wie „Atemlos“ oder „Achterbahn“ ertönt ein ganz anderes, nicht weniger bekanntes Lied. „Hurra, Hurra, der Kobold mit dem roten Haar“ - der Titelsong der Kinderserie Pumuckl ist zu hören während Helene Fischer mit wilder Mähne auf der Bühne entlang hüpft. Tatsächlich erinnert der Auftritt an Meister Eders quirligen Kobold, der für seine wilden Haare bekannt ist.

Fans feiern Helene Fischer für Selbstironie

Bei den Fans kommt der Post, in dem sich die Schlagerkönigin selbst auf die Schippe nimmt, gut an. „Dafür lieben wir dich, Helene“ oder „Coole Reaktion. Helene du bist einfach einzigartig“, ist in den Kommentaren zu lesen. „Für ihre Art von Humor liebe ich sie“, schreibt ein anderer Follower. „Toll, wenn man sich selbst auf die Schippe nehmen kann“, so ein weiterer Kommentar.

Noch mehr Infos zum Mannheimer Helene-Fischer-Konzert haben unsere Kollegen von mannheim24.de*.

Vom 4. bis 11. September finden die Nachholtermine für die Anfang des Jahres ausgefallenen Auftritte in Berlin und Wien statt. Damals hatte Helene Fischer insgesamt sechs Konzerte krankheitsbedingt absagen müssen. Abschluss der diesjährigen Konzerte wird ihr Auftritt im GelreDome im niederländsichen Arnhem am 15. September sein.

Erst kürzlich sorgte Helene Fischer mit einer neuen Frisur für Schlagzeilen. Ihre Anhänger lieben die Sängerin für ihre Natürlichkeit. Aufnahmen, die Helene Fischer in einem Video ungeschminkt zeigten, lösten bei ihren Fans Begeisterungsstürme aus.

va

*mannheim24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes