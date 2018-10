Hochzeit von Helene Fischer? Schlager-Kollege verplappert sich: „Was habe ich gerade gesagt?“

Der Mann, der mit Helene Fischer und Florian Silbereisen auf Tour war, hat sich zum Thema Hochzeit verplappert.

Helene Fischer: Hochzeit? Sänger verplappert sich - „Was habe ich da gerade gesagt?“

Update vom 28. Oktober 2018: Die gemeinsame Tour von Helene Fischer und Ben Zucker ist längst vorbei. Aber natürlich muss der Schlager-Shooting-Star mit der Reibeisenstimme dazu immer noch Fragen beantworten. So geschehen auch Mitte Oktober bei einem Interview mit SWR4.

„Wir waren gerade auf Tour, mit Helenes Ehemann“, setzt Ben Zucker einen Satz an, kommt dann ins Stottern. Und korrigiert sich prompt gestenreich: „Also beziehungsweise Freund. Um Gottes Willen, was habe ich da gerade gesagt?“, erklärt er und erntet Publikumsgelächter. Schließlich warten ja nicht wenige Fans von Helene Fischer und Florian Silbereisen darauf, dass sich das Traumpaar endlich das Jawort gibt.

Der Moderator hakt nach, ob Zucker da etwa versehentlich was verraten oder sich nur verplappert hat. „Um Gottes Willen, absolut, total verquatscht“, sagt der Sänger mit hochrotem Kopf. „Sie sind nicht verheiratet. Sie sind lange zusammen. Aber es fühlt sich an wie verheiratet.“

Der Radiosender fragt bei Facebook: „Hat sich Ben Zucker da etwa verplappert und unabsichtlich das süße Geheimnis von Helene Fischer gelüftet?“

Verplappert hat er sich tatsächlich. Aber wohl eben nicht in dem Sinne, dass Helene und ihr Florian Silbereisen tatsächlich bereits verheiratet wären.

Einfach Zucker! Helene Fischer schnappt sich diesen Shooting-Star als Support für Tour

Berlin - Am 23. Juni startet Helene Fischer in Leipzig ihre große Stadion-Tour. In insgesamt 14 Open-Air-Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird die deutsche Schlager-Königin dann einem riesigen Publikum einheizen. Als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Europas füllt die 33-Jährige inzwischen problemlos die größten Stadien. Bei dieser Tournee als Vorband auf der Bühne zu stehen, ist wohl für viele Musiker ein Traum und ein Karrieresprungbrett schlechthin. Und jetzt ist bekannt, wer der Glückliche ist und als Support-Act mit Helene Fischer auf die Bühne darf. Nein, es ist nicht ihr Liebster Florian Silbereisen.

Das wird die Vorband bei Helene Fischers Stadion Tour

Auf der Facebook-Seite von Helene Fischer erschien am Montag die Knaller-Meldung: Ben Zucker (34) wird zusammen mit seiner Band dem Publikum von Helene Fischer einheizen. Dieser trat auch beim ZDF-Fernsehgarten mit dem Motto „schön scharf“ auf, in der Andera Kiewel mit bissigen Kommentaren auffiel.

Für den Shooting-Star mit der rauchigen Stimme geht damit ein Traum in Erfüllung. Auf Facebook schrieb der Sänger aus Berlin am Montag: „Es gibt Neuigkeiten ... unfassbar megamäßige Neuigkeiten! Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben, aber ... Ich darf Helene Fischer bei Ihrer Stadion-Tour als Support-Act unterstützen. Ich bin sprachlos und würde jetzt gern klarere Worte finden ... aber es bleibt nur ... MegamäßigHammerhartGeil“.

Ben Zucker gilt als Shooting-Star der deutschen Musikbranche. Er war in den beiden Kategorien "Newcomer national" und "Schlager" für den Echo 2018 nominiert. Mit der Auszeichnung hat es nicht geklappt, in der Kategorie Schlager hat ihm - wer auch sonst - Helene Fischer den Preis weggeschnappt. Dass sie ihn jetzt mit auf ihre große Stadion-Tour nimmt, dürfte allerdings eine mehr als angemessene Entschädigung sein.

Apropos Echo: Der brachte Helene Fischer nicht nur positive Schlagzeilen. Wegen ihres Schweigens nach dem Echo-Eklat wurde die Schlagersängerin in den vergangenen Wochen von Musikkollegen kritisiert.

Helene Fischers Stadion-Tour 2018 - Termine

23.+ 24.06.2018 Leipzig Red Bull Arena

26.06.2018 Basel St. Jakob-Park

29.06.2018 München Olympiastadion München

01.07.2018 Nürnberg Max-Morlock-Stadion

03.07.2018 Gelsenkirchen VELTINS-Arena

06.07.2018 Düsseldorf ESPRIT arena

08.07.2018 Berlin Olympiastadion Berlin

11.07.2018 Wien Ernst-Happel-Stadion

14. + 15.07.2018 Hamburg Volksparkstadion

17.07.2018 Hannover HDI Arena

20.07.2018 Frankfurt a. M. Commerzbank-Arena

22.07.2018 Stuttgart Mercedes-Benz Arena

va

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes