"Junge Musiker sind feige Schweine": Sänger nimmt Helene Fischer nach Echo-Eklat auseinander

Für Kettcar-Sänger Marcus Wiebusch sind viele junge Musiker nach dem Echo-Eklat "feige Schweine". Auch mit Schlagerkönigin Helene Fischer geht der Musiker der Hamburger Indie-Band hart ins Gericht.

Hamburg - Zuletzt sorgte die Hamburger Indie-Band Kettcar mit einem Song über einen Flüchtlingshelfer für Aufsehen, nun kritisiert Sänger Marcus Wiebusch den deutschen Pop hart. Viele junge Musiker seien "feige Schweine", so der Sänger. Darum hätten sie auch nicht zum Echo-Eklat um die antisemitischen Zeilen der Rapper Kollegah und Farid Bang Stellung bezogen.

Die wollen weiter den "Atemlos durch die Nacht"-Schwachsinn hören

"Jüngere Künstler gerade aus dem HipHop wollen sich nicht die Finger verbrennen. Sie wollen einfach ihre ruhige Kugel weiterschieben", sagte Wiebusch hna.de*. Auch von Schlagerkönigin Helene Fischer, die sich zum Echo-Skandal erst sehr spät geäußert hatte, hätte sich der 49-Jährige mehr Haltung gewünscht. Sie habe Angst, ihre Fans zu verlieren, denn "ihre Anhänger wollen ums Verrecken nicht, dass sie eine politische Meinung raushaut - auch wenn sie noch so nachvollziehbar wäre. Die wollen einfach weiter den ‘Atemlos durch die Nacht‘-Schwachsinn hören. Denn Grund sieht Wiebusch im Schlager-Genre an sich: „Etwas wie Antisemitismus ist nicht vorgesehen in dieser Schlagerwelt."

Helene Fischer hatte erst mehrere Tage nach der Echo-Verleihung auf den Eklat reagiert und in ihren Social-Media-Profilen folgendes Statement gepostet.

Die Hamburger Band Kettcar tourt demnächst mit ihrem Album "Ich vs. Wir", das von Kritikern als eines der wichtigsten deutschsprachigen Pop-Veröffentlichungen 2017 gefeiert wurde.

