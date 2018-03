„Eingefrorenes Lächeln“ - So übel lästerte Klass Heufer-Umlauf über Helene Fischer ab

Die neue ProSieben-Show „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf kommt langsam in die Gänge. In Folge zwei bekam Helene Fischer ihr Fett weg.

Berlin - „Late Night Berlin“, neuer Versuch: In der zweiten Folge seiner ProSieben-Show knöpfte sich Moderator Klaas Heufer-Umlauf (34) am Montagabend die Schlagerwelt vor, in der Rubrik "Das kleine Helene Fischer-Quiz" bekamen die Schlagersängerin und ihr langjähriger Partner Florian Silbereisen (36) ihr Fett weg.

Der Moderator zeigte Szenen aus der ARD-Silbereisen-Show „Heimlich! Die große Schlager-Überraschung““, in der auch Helene als dessen Freundin auftrat und spottete über Helenes Krankheitsausfall auf der Tour: „Da hat Florian Silbereisen bestimmt gesagt: Mein Gott, bin ich die endlich mal los, ich kann dieses eingefrorene Lächeln nicht mehr ertragen.“ Helene hatte sich vorübergehend in Wien in einem Luxus-Hotel auskuriert.

Auch über ein Gespräch der beiden Schlagergrößen während der ARD-Show machte sich Heufer-Umlauf lustig. Im Rahmen von Antworten auf Zuschauerfragen sprachen Helene Fischer und Florian Silbereisen über ihre Tour. Dazu Klaas Heufer-Umlauf: „Gut, dass das Zuschauer waren und die original nach der Tour gefragt haben. So muss man nicht großartig Werbung machen…“

„Late Night Berlin“: So reagiert Heufer-Umlauf auf Böhmermann

Mit Spannung erwartet wurde Heufer-Umlaufs Reaktion auf Jan Böhmermanns Störaktion in der Woche davor. In der Premierensendung hatte der Satiriker seinem Kollegen die Show gestohlen. Der Moderator des „Neo Magazin Royale“ (ZDFneo) tauchte während der ersten „Late Night Berlin“-Ausgabe auf ProSieben am Montagabend im Werbeblock auf. Im Spot eines Autovermieters sagte Böhmermann: „Warum ich niemals eine Late-Night-Show im Privatfernsehen moderieren würde? Schon alleine wegen dieser nervigen Werbeunterbrechungen.“ Er würde so etwas nie tun, erklärte Böhmermann süffisant - „denn glaubwürdige Satire funktioniert nur ohne Werbung“.

Heufer-Umlaufs Reaktion: „Jetzt wird’s richtig spannend, jetzt kommt nämlich Werbung – mal gucken, was sich da diesmal versteckt hat“, erklärte Klaas vor der ersten Werbepause und zeigte dabei den Stinkefinger - vermutlich Richtung Böhmermann.

