Helene Fischer: Ihr Verhalten enttäuscht die Fans - „Schade, dass ...“

Helene Fischer zieht sich nach ihrem verschobenen Comeback noch weiter aus der Öffentlichkeit zurück. Ihre Fans nehmen das nicht alle locker auf und sind enttäuscht.

Helene Fischer kündigte ihr großes Comeback für dieses Jahr an - doch dann kam Corona* .

kündigte ihr großes für dieses Jahr an - doch dann kam . Nun musste sie ihre kommenden Shows absagen , seitdem hört man allerdings nichts mehr von ihr.

, seitdem hört man allerdings mehr von ihr. Einige Fans verstehen nicht, wieso sie sich nicht auf Social Media meldet.

München - Das Comeback von Schlager-Ikone Helene Fischer* muss aufgrund der Corona-Pandemie* auf sich warten lassen. Mehrere Mega-Events in Österreich und der Schweiz mussten kurzfristig abgesagt werden, doch Helenes Fans sind im Moment aus ganz anderen Gründen enttäuscht.

Helene Fischer: Comeback nach Auszeit platzte aufgrund des Coronavirus

Nachdem die Sängerin für das Jahr 2019 eine Karriereunterbrechung ankündigte und höchstens privat gebucht werden konnte bzw. vereinzelt bei TV-Shows auftrat, wurden die Fans bereits ungeduldig. Doch dann musste Helene* Mitte März die Absage des „Sound & Snow“ im österreichischen Bad Hofgastein sowie des „SnowpenAir“ auf der Kleinen Scheidegg in der Schweiz auf ihrer Facebook-Seite verkünden. Seitdem ist es jedoch sehr ruhig um die den Schlager-Star geworden. Einigen Fans ist es gar etwas zu ruhig.

Helene Fischer macht sich auch in der Pandemie rar - Schlager-Stars machen vor, wie es geht

Das langersehnte Comeback muss also zum Leidwesen vieler Fans noch einige Monate auf sich warten lassen. Was die Fans jedoch beschäftigt, ist die wenige Interaktion Helene Fischers mit ihren Anhängern durch soziale Medien oder andere Kanäle. Seit der Auszeit postet die Schönheit kaum noch etwas, der letzte Instagram-Post* stammt vom August 2019. Auch Informationen um die Sängerin dringen äußerst selten an die Öffentlichkeit. Das macht die User in den sozialen Medien unruhig, einige von ihnen kommentierten die Posts der Schlager-Größe.

Unterdessen erfährt man aber immer mehr aus Helene Fischers Vergangenheit*: Die ehemaligen Nachbarn der Schlagerqueen plauderten aus dem Nähkästchen.

Fans enttäuscht von Helene Fischer - „Schade, dass man so lange nichts von dir gehört hat“

Zahlreiche Schlager-Stars machen ihren Fans auch in Zeiten der Corona-Krise* mit verschiedenen Postings eine Freude. Kollegin Andrea Berg postet öfter Selfies oder Bilder aus ihrer schwäbischen Heimat, Beatrice Egli lädt teilweise mehrere Instagram-Storys* täglich hoch, um mit ihren Anhängern in Kontakt zu bleiben. Und sogar ein Oldie wie Roland Kaiser ist im Vergleich zu Florian Silbereisens Ex-Freundin* sogar aktiv auf Instagram*. Helene Fischer* wurde höchstens von anderen Stars wie dem DSDS*-Gewinner Ramon Roselly ins Gespräch gebracht.

Bei Helene* findet man zwar keine neuen Beiträge auf Instagram* oder Facebook, jedoch drücken viele Fans durch Kommentare in den jeweils letzten Beiträgen ihre Gedanken aus. „Helene, es ist so schade, dass man schon so lange nichts mehr von dir gehört hat. Deine Musik fehlt einem. Die letzten Tage habe ich viel damit verbracht mir deine alten Alben* anzuhören und deine Auftritte und Interviews zuschauen“, schreibt eine Userin. Ein anderer schreibt: „Schade, dass man in dieser schweren Zeit nichts von Helene hört! Es wär doch schön, ein kleines Lebenszeichen zu hören. Wir Fans würden uns sehr freuen“. Auf Facebook schreibt ein Fan hoffnungsvoll, „Liebe Helene, es wäre sehr nett, wenn Sie uns Fans mit Ihrer wunderbaren Stimme ein kleines Statement geben würden“.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

ajr

Rubriklistenbild: © dpa / Rolf Vennenbernd