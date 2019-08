Die Outfits bei Helene Fischer im ZDF gefielen nicht jedem - ganz im Gegenteil: Eine TV-Moderatorin schießt mit deutlichen Worten.

Update vom 28. August: Das Helene-Fischer-Konzert hat am Samstag Millionen ZDF-Zuschauer begeistert. Allerdings nicht alle komplett. Eine TV-Moderatorin zog via Twitter vom Leder: Maja Weber, die als Nachrichtensprecherin und Moderatorin unter anderem bei ZDF-„Heute“ unterwegs ist. „Findet ein ‚Superstar‘ wie Helene Fischer, die sich um Fanbindung wirklich keine Sorgen machen muss, keine andere Bildsprache für die vielen Frauen auf der Bühne als die der Latex-Leder-Mesh-Mode der Reeperbahn? Oder inspirierte das Rotlichtviertel in Amsterdam?“, schimpft Weber via Twitter.

Auf Nachfrage präzisiert Weber: „Abgesehen davon, dass es eindeutig belegt ist, um einem stark begrenzten männlichen Geschmack entgegenzukommen, stellt es die Käuflichkeit von Frauen dar. Und es suggeriert jungen Frauen, dass es ‚wow‘ ist. Prostitution ist nicht ‚wow‘. Und ihre Insignien auch nicht.“

Findet ein „Superstar“ wie #HeleneFischer, die sich um Fanbindung wirklich keine Sorgen machen muss, keine andere Bildsprache für die vielen Frauen auf der Bühne als die der Latex-Leder-Mesh-Mode der Reeperbahn? Oder inspirierte das Rotlichtviertel in Amsterdam? #fragefürfreunde https://t.co/DvPDwSHYB4 — Maja Weber (@MajaWeber1) 25. August 2019

Helene Fischer in heißem Latex-Look: Ein pikantes Detail an Foto überrascht

Unser Artikel vom 23. August 2019: Hamburg - Helene Fischer (35) macht im Jahr 2019 weitestgehend Pause, lässt sich kaum in der Öffentlichkeit blicken. Und dennoch sind Ende August Festtage für alle Fans der Schlager-Queen. Die dürften sich sowohl den 23. August als auch den 24. August rot im Kalender angekringelt haben. Am 23. August erschien „Helene Fischer Live - Die Stadion-Tour“ als Fan-Edition, Doppel-CD, DVD, Blu-Ray und e-Album, einen Tag später hat das ZDF für 20.15 Uhr ein Konzert von Helene Fischer unter dem Motto „Helene Fischer - Spürst Du das? Das exklusive Konzert-Event im Zweiten“ ins Programm genommen.

Die Aufzeichnung erinnert an die Stadion-Tour 2018. Produziert wurde die Show von Star-Regisseur Paul Dugdale. Er arbeitete bereits mit Coldplay, Adele, Ed Sheeran und den Rolling Stones zusammen. Mit seiner Hilfe bringe die Show „die pure Leidenschaft und reine Lebensfreude der Stadion-Tour in das heimische Wohnzimmer der Fans zurück“, verspricht die Plattenfirma.

Video: „Die Helene Fischer Show“ in nur 15 Minuten ausverkauft

ZDF-Konzert von Helene Fischer: „Jetzt können wir das alles noch einmal gemeinsam spüren“

Das im ZDF ausgestrahlte Konzert ist Teil der neuen DVD. Und es gibt auch ein Statement von Helene Fischer zum Bildgewitter. "Die 12 schönsten Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren im letzten Sommer unser Zuhause“, so die Sängerin. „Wir haben gerockt, getanzt, gesungen und die Abende zu unserem Sommerevent gemacht. Ich durfte gemeinsam mit und durch Euch Freude, Tränen, Emotionen und pure Glücksgefühle teilen und so ganz nebenbei mit Euch die fetteste Party feiern. Jetzt können wir das alles noch einmal gemeinsam spüren. Genießt diesen Abend und feiert noch einmal eine große Sommerparty – viva la vida!"

Bei dem Rückblick sind auch die atemberaubenden Kostüme zu sehen, die Helene Fischer bei der Stadiontour trug. Diese dürften Fans zwar schon kennen. Aber die neuen Fotos, die ihre Plattenfirma davon veröffentlicht hat, versetzen einen dennoch ins Staunen.

Helene Fischer in Wow-Outfits auf der Bühne

Es ist auch zu sehen, wie Helene Fischer 2018 alles gab. Zum einen mit ihrer Akrobatik und opulenter Bühnen-Show. Zum anderen bei ihren Outfits. Netzstrümpfe, edle Kleider, dazu ein knallenges Top im Latex-Look (siehe Foto 4) - was für Aufnahmen, die wir in dieser Fotostrecke für Sie gesammelt haben!

Helene Fischer auf Stadiontour: Bilder zu ihrer neuen DVD Bemerkenswerte Aufnahmen: Helene Fischer bei ihrer Stadiontour. Die Fotos hat ihre Plattenfirma veröffentlicht. © Anelia Janeva

Helene Fischer: Atemberaubende Fotos von Anelia Janeva - der Ex ihres Partners

Pikant: Die Fotos hat Anelia Janeva aufgenommen. Dabei handelt es sich um die Ex-Freundin von Thomas Seitel, der jetzt bekanntlich mit Helene Fischer zusammen ist.

Bei allen, die jetzt auch gerne Helene Fischer live sehen wollen, ist leichte Hoffnung angebracht: Es gibt Indizien, dass 2020 eine neue Helene-Fischer-Tour auf den großen Bühnen folgen wird. Aktuell ist nur ein einziges Konzert bestätigt - was eigentlich nicht hätte rauskommen sollen.