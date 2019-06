Promi nach Geheim-Gespräch mit Helene Fischer: „Habe schon viele Interviews geführt, aber ...“

Fans von Helene Fischer warten seit Jahresbeginn auf ein Lebenszeichen ihres Stars. Jetzt meldet sich die Sängerin in einer Show von Frank Elstner zurück.

München - In den vergangenen Wochen wurde es ruhig um Helene Fischer: Seitdem die Sängerin Anfang des Jahres angekündigt hatte, eine Kreativpause einlegen zu wollen, warten Fans vergeblich auf ein Lebenszeichen ihres Stars. Zuletzt gab‘s ein Privatkonzert für einen Baulöwen - aber „normale“ Anhänger waren dorthin nicht eingeladen.

Frank Elstner über Helene Fischer: „Eine der reizendsten Zeitgenössinnen“

Jetzt wird sich die 34-Jährige in der YouTube-Show von Frank Elstner zurückmelden. Der Moderator, der in seinem Format „Wetten, das war‘s?“ unter anderem schon Jan Böhmermann interviewt hat, schwärmt in der „Bild“-Zeitung über die Dreharbeiten: „Ich habe in meinem Leben viele Interviews geführt, aber nur wenige, die ich immer wieder machen würde. Helene Fischer ist eine der reizendsten Zeitgenössinnen.“

+ Frank Elstner. © dpa / Patrick Seeger

Die Dreharbeiten für die neue Show-Ausgabe fanden bereits im Mai an einem geheimen Ort statt. Das Video wird Ende Juni auf YouTube zu sehen sein.

Auch Bauunternehmer ist begeistert von Helene Fischer

Auch Bauunternehmer Günter Papenburg, der Helene Fischer vergangenen Samstag für ein Privatkonzert zum 80. Geburtstag engagierte, ist begeistert von der Sängerin: „Helene Fischer war überragend. Sowohl musikalisch, als auch menschlich“, so Papenburg in der Bild-Zeitung. Fans wunderten sich jedoch, da Helene Fischer sich auffallend verändert präsentierte.

Ende 2018 sorgte Helene Fischer für Schlagzeilen, als sie sich von ihrem langjährigen Freund Florian Silbereisen trennte. Mit ihrem neuen Partner Thomas Seitel kam es vor kurzem zu einem Familienbesuch, der alles verändert.

rath