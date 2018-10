Helene Fischer rechtfertigt sich für gewagtes Foto - es regt die Phantasie der Männer an

Helene Fischer weiß sich in Szene zu setzen - sogar bei Proben, wie hier.

Helene Fischer postet auf Instagram ein gewagtes Foto, das der Vorstellungskraft ihrer Fans keine Grenzen setzt: Hat sie etwas drunter?

Helene Fischer (34) ist nicht nur berühmt für ihre Stimme und ihre zahlreichen Hits wie „Atemlos“ und „Phänomen“. Auch mit ihren Fotos begeistert die im russischen Krasnojarsk geborene Schlager-Queen auf Instagram ihre rund 540.000 Follower.

Helene Fischer überrascht mit freizügigem Foto - und rechtfertigt sich

Oftmals sind Helene Fischers Fotos ziemlich freizügig. Ein bestimmtes Bild der Sängerin ist sogar auf einer Schmuddelseite besonders beliebt.

Auch auf ihrem neuesten Instagram-Post zeigt Helene Fischer viel Haut. Es scheint, als trage sie auf dem von Star-Fotograf Kristian Schuller geschossenen Bild lediglich einen weiß-schwarzen Blazer - und sonst nichts! Das sehen auch einige ihrer Fans so. User-Kommentare wie „Da fehlt die Hose, Helene!“ lassen nicht lange auf sich warten. Aber auch jede Menge positives Feedback erntet die Blondine, wie zum Beispiel: „Wenn das jemand tragen kann, dann doch du, Helene! Mega Foto!“

#dochdochichhabewasdrunter: Helene Fischer klärt mit Hashtag auf

In der Bildunterschrift klärt Helene Fischer schließlich auf: Sie verrät nicht nur, dass das Foto in einem Zelt am Strand entstanden ist, mit dem Hashtag #dochdochichhabewasdrunter nimmt sie auch allen Zweiflern den Grund zur Annahme, sie sei nackt unter dem Blazer.

Für diesen humorvollen Hashtag wird sie von ihren Fans fast genau so gefeiert wie für das Schwarz-Weiß-Foto: „Das nennt man Stil. Angezogen und trotzdem so heiß! Du kannst eben doch alles! Aber ehrlich, der #dochdochichhabewasdrunter Hashtag ist ja fast noch besser als das Foto“, kommentiert beispielsweise ein Nutzer.

Für einige ihrer Fans war das aber von Anfang an klar. Das findet auch dieser Instagram-Nutzer: „Man sieht doch, sie trägt etwas drunter.“ Und tatsächlich: Wenn man genau hinsieht, kann man zumindest einen schwarzen Slip erkennen. Nur was ist obenrum?

