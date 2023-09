Comeback der „Helene Fischer Show“: ZDF gibt Ausstrahlungstermin bekannt

Von: Melanie Habeck, Diane Kofer

Die Fans von Helene Fischer können sich freuen: Die Weihnachtsshow der Schlagerikone kehrt zurück. Es steht auch bereits fest, wann das TV-Spektakel im ZDF zu sehen sein wird.

Update vom 31. August 2023: Nachdem es zunächst widersprüchliche Schlagzeilen über ein mögliches TV-Comeback der „Helene Fischer Show“ gegeben hatte, konnten die Fans der Sängerin nun endlich aufatmen: Auf einem Konzert ihrer „Rausch“-Tour bestätigte Helene Fischer höchstpersönlich, dass ihre Sendung 2023 ins Fernsehen zurückkehren wird. Nun gibt das ZDF bereits weitere Details zu dem Schlagerevent bekannt: „Wir freuen uns sehr auf die Ausstrahlung am 25. Dezember, 20:15 Uhr, im ZDF“, ließ der Sender gegenüber spot on news verlauten.

Helene Fischer bestätigte bei einem Konzert, dass ihre Weihnachtssendung in diesem Jahr wieder im ZDF zu sehen sein wird. Nun gibt der Sender den Ausstrahlungstermin der „Helene Fischer Show“ bekannt. © picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd & IMAGO / Christian Schroedter

Helene Fischer wird den ZDF-Zuschauern mit ihrer Show also wie gewohnt die Weihnachtszeit versüßen. In welchem Rahmen die Dreharbeiten für das Musikspektakel stattfinden werden, stehe allerdings noch nicht fest. „Wann und wo die Show aufgezeichnet wird, ist bislang nicht bekannt“, erklärte das ZDF weiter.

Erstmeldung vom 30. August 2023: Köln – Helene Fischer (39) ist aktuell auf Deutschland-Tour. In Köln befindet sich die Schlagersängerin im Konzert-Marathon und gibt eine spektakuläre Show nach der anderen. Vor allem die akrobatischen Live-Elemente begeistern die Fans. Jetzt hatte die Musikerin aber noch eine Überraschung für die Besucher ihrer „Rausch live“-Tour parat: Sie verkündete, dass ihre TV-Show nach langem Hin und Her doch stattfindet.

Live in Köln verkündet: „Helene Fischer Show“ wird doch stattfinden

Vor wenigen Wochen hatte sich Helene Fischers Manager Uwe Kanthak (61) mit einem ernüchternden Statement zu der sehnsüchtig erwarteten Schlager-Show gemeldet. „Die Kosten sind derartig gestiegen, dass es keinen Spaß mehr macht“, hatte er die Problematik geschildert. Die 39-Jährige selbst hatte das Vorhaben aber noch nicht aufgeben wollen und sich bei einem Privatkonzert hoffnungsvoll zur Weihnachtsshow im ZDF geäußert.

Jetzt hat der Schlagerstar wieder ein Konzert genutzt, um den Fans eine freudige Nachricht zu verkünden. Wie das Portal Schlagerprofis.de zuerst berichtet hat, wandte sich Helene Fischer live auf der Bühne der Kölner Lanxess-Arena an ihre Fans und verriet: „Ich bin sehr dankbar nach langem Hin und Her, dass ich sagen kann, dass es die ‚Helene Fischer Show‘ endlich gibt. Wir waren uns lange nicht sicher, denn es ist nach wie vor schwierig.“ Trotz der finanziellen Schwierigkeiten kann das Mega-Event umgesetzt werden.

„Helene Fischer Show“ musste pausieren Seit 2011 fand die „Helene Fischer Show“ in der Regel am ersten Weihnachtsfeiertag statt – und zwar zur Primetime im ZDF. 2020 musste das Event aufgrund der Corona-Pandemie dann aber abgesagt werden. Einem späteren Comeback stand die Schwangerschaftspause der Schlagersängerin im Weg. Genau aus diesem Grund haben die Helene-Fischer-Fans ganz besonders auf ein Wiedersehen mit der Musikerin in der Weihnachtsshow gewartet.

Große Abstriche: Wird die internationale Gästeliste überschaubar?

Auch wenn die Schlager-Liebhaber erleichtert sein dürften, gibt es noch einige Probleme, vor die die Crew gestellt wird. Vor allem bei der Gästeliste könnten diese sich am Ende bemerkbar machen, wie die „Atemlos“-Interpretin selbst zugegeben hat. „Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen.“

Schlimm findet Helene Fischer das aber offenbar nicht, denn es kommt ihr auf andere Dinge an. „Davon lebt die Show, dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze, singe – all das, was ihr heute auch erleben dürft“, schwärmte sie.

Wann und wo die Show stattfinden wird, kann derzeit nur spekuliert werden. Klar ist aber, dass das TV-Publikum spektakuläre Performances erwartet. Bei dem Comeback in Köln hatte sich Helene Fischer auch zu dem blutigen Trapez-Unfall im Juni geäußert – und ihre Choreo geändert. Verwendete Quellen: Schlagerprofis