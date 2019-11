Alle Alben von Helene Fischer: Das hat die Schlagersängerin schon alles veröffentlicht

So viele Chartstürmer-Alben wie Helene Fischer hat in Deutschland kaum jemand veröffentlicht. Das ist die Erfolgsgeschichte ihrer Veröffentlichungen.

Helene Fischer: Die ersten Alben

Los ging es 2006 mit Helene Fischers erstem Studioalbum „Von hier bis unendlich“, das sich 72 Wochen in den deutschen Charts hielt. Darauf folgte im Jahr darauf „So nah wie du“. Dieses Album verkaufte sich mehr als 535.000 Mal. Nur ein weiteres Jahr später kam „Zaubermond“ auf den Markt, das nicht ganz an den Verkaufserfolg anknüpfen konnte, dafür aber länger in den Charts war.

2009 veröffentlichte Helene Fischer ihr viertes Album, „So wie ich bin“. Auf dem Album findet sich unter anderem der Titel „Ich will immer wieder … dieses Fieber spür’n“.

Im Jahr 2011 brachte Helene Fischer dann „Für einen Tag“ heraus. Dieses Album hielt sich ganze 150 Wochen in den deutschen Charts und wurde mehr als doppelt so oft verkauft wie sein Vorgänger-Album (alle Verkaufszahlen Stand 2019). Jean Frankfurter produzierte und komponierte dieses Album und alle seine Vorgänger.

Helene Fischers erfolgreichstes Studio-Album

Der endgültige Durchbruch gelang Helene Fischer dann 2014 mit ihrem Rekordalbum „Farbenspiel“. Der Tonträger ging mit über 2.750.000 Verkäufen durch die Decke und war 247 Wochen in den deutschen Charts - in den drei Jahren 2013, 2014 und 2015 setzte sich „Farbenspiel“ an die Spitze der Charts. Das Album umfasst insgesamt 16 Titel, darunter befindet sich auch Helene Fischers wohl bekanntester Song „Atemlos durch die Nacht“. Das Rekord-Album ist eines der meistverkauften Alben Deutschlands und zudem das am häufigsten legal heruntergeladene Album der deutschen Musikgeschichte.

2017 legte die Sängerin mit dem selbst-betitelten Album „Helene Fischer“ nach. Es verkaufte sich mehr als eine Million Mal.

Helene Fischer: Die Live-Alben

Zusätzlich zu den sieben Studioalben gibt es auch noch acht Live-Alben von Helene Fischer. 2010 kam das Erste, „Best of Helene Fischer live – So wie ich bin“. Darauf folgte „Für einen Tag – Live 2012“.

Zum Rekord-Album „Farbenspiel“ gibt es gleich drei Live-Alben, die 2013, 2014 und 2015 erschienen: „Farbenspiel – Live aus dem Deutschen Theater München“, „Farbenspiel live – Die Tournee“ und „Farbenspiel live – Die Stadion-Tournee“.

Auch weitere Konzerte und Tourneen verarbeitete die deutsche Schlagersängerin in Live-Alben: 2017 „Das Konzert aus dem Kesselhaus“, 2018 „Helene Fischer live – Die Arena-Tournee“ sowie 2019 „Helene Fischer live – Die Stadion-Tour“.

Kompilationen von Helene Fischer

Dazu gesellen sich drei Kompilationen: im Jahr 2010 „Best of Helene Fischer – Der ultimative Dance-Mix“ und „The English Ones“, welche nur englischsprachige Songs enthält, und 2014 eine Kompilation mit Live-Aufnahmen, „Best of Live – Die schönsten Live-Momente“.

Zudem brachte Helene Fischer ein Weihnachtsalbum mit Christmas-Songs heraus. 2015 erschien „Merry Christmas“, das sie zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra aufnahm. Das Weihnachts-Album verkaufte sich bisher über 1,2 Millionen Mal.

Die Erfolge von Helene Fischer

Abgesehen von den Alben veröffentlichte Helene Fischer zahlreiche Singles, Musikvideos und Promo-Singles. Insgesamt kann die Schlagersängerin bisher sechs Nummer-Eins-Alben, 10 Top-Ten-Alben und 14 Alben mit Chartplatzierungen zu ihren Erfolgen zählen. Außerdem ist Helene Fischer laut der New York Times die weltweit erfolgreichste nicht-englischsprachige Sängerin.