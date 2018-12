Offizielles Liebes-Aus: Fischer und Silbereisen machen, was sich kaum einer vorstellen kann

Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Doch am Tag nach dem offiziellen Aus ihrer Beziehung taten sie etwas, was wohl niemand erwartet hätte.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: So verbrachten sie den ersten Tag nach Bekanntgabe ihrer Trennung

Update vom 21. Dezember, 06.25 Uhr: Am Mittwoch, den 19. Dezember, platzte die Bombe: Das TV-Traumpaar Helene Fischer und Florian Silbereisen war einmal. Während die Trennung den Fans an diesem Tag offiziell verkündet wurde, liegt das tatsächliche Liebes-Aus schon etwas zurück. Befreundet sind die beiden Ex-Partner aber nach wie vor - das zeigte sich am Donnerstag auf eine ganz spezielle Art und Weise.

Den ersten Tag nach der offiziellen Bekanntgabe ihrer Trennung verbrachten Helene und Florian nämlich gemeinsam. Wie passt das zusammen? Die Erklärung ist eine ganz einfache: Das Ex-Paar las an diesem Tag gemeinsam die Berichte über seine Trennung und die vielen Reaktionen ihrer Fans darauf. Anschließend verfassten Helene Fischer und Florian Silbereisen einen Brief, den sie via Bild an ihre Fans richteten. Darin berichten die Beiden, dass die traurigen Momente der Trennung noch einmal hochgekommen seien, weil jetzt alles bekannt ist. Außerdem bedanken sich Fischer und Silbereisen für die vielen Nachrichten mit einfühlsamen Worten ihrer Fans.

Der Brief von Helene Fischer und Florian Silbereisen im Wortlaut:

„Wir haben die traurigen Momente der Trennung ja schon vor einiger Zeit durchlebt. Doch jetzt, wo alles raus ist, kommen heute auch bei uns noch mal alle Emotionen hoch.

So kitschig es klingen mag – wir sitzen hier seit Stunden zusammen, lesen Eure Nachrichten und können uns nur ganz herzlich bei Euch für die vielen einfühlsamen Worte bedanken.

Eure Helene und Euer Florian“

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Verriet Liebeserklärung schon vor Monaten die Trennung?

Update vom 22. Dezember, 22.16 Uhr: Die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen erschütterte am Mittwoch die Schlagerwelt. Seitdem kocht das Internet über vor Spekulationen über das Liebes-Aus und Helenes angeblichen neuen Freund, den Luft-Akrobat Thomas Seitel, der mit Helene gemeinsam auf Tour geht.

Florian Silbereisen schrieb in seinem Facebook-Statement, in dem er die Trennung öffentlich machte: „Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt.“ Doch wie lange das Paar schon getrennt ist, dazu gab es bisher noch keine konkreten Aussagen.

Eine Liebeserklärung, die Helene Fischer laut Huffington Post bei einem Konzert Anfang September in Berlin an Florian Silbereisen richtete, lässt da plötzlich aufhorchen: Laut dem Online-Magazin widmete sie Florian Silbereisen ihren Song „Lieb mich dann“. Sie leitete den Song mit den folgenden Worten ein: „Wie ihr alle wisst, gebe ich nicht ganz so viel aus meinem Privatleben preis. Als Künstlerin kann ich ja in meinen Songs meine ganz persönliche Geschichte erzählen.“ Und dann machte sie Florian Silbereisen eine Liebeserklärung, die im Nachhinein wie eine versteckte Botschaft klingt: „Die Worte, die ich gewählt habe, kamen aus tiefstem Herzen und waren einfach nur ehrlich.“

Hier stellt sich die Frage: Warum verwendete Helene die Vergangenheitsform?

Helene Fischer und Florian Silbereisen getrennt: Spott für trauernde Fans

Update vom 20. Dezember, 18.33 Uhr: Helene Fischer und Florian Silbereisen, das Traumpaar des deutschen Schlagers hat sich getrennt. Für die Fans der beiden Schlagerstars ist das ein großer Schock. Der städtische Verkehrsbetrieb der Stadt Wien zeigte besonders viel Verständnis für die trauernden Fans - allerdings mit einem Augenzwinkern.

Die Wiener Linien veröffentlichten die Meldung von der Trennung am Donnerstag Abend auf einem Infoscreen. Dabei vergaß das Unternehmen aber nicht, an die Fans zu denken, die eine kleine Aufmunterung in dieser schweren Stunde wohl gut gebrauchen konnten - oder einen Platz zum Sitzen.

Denn die Nachricht der Wiener Linien wurde mit einem Aufruf zur Nächstenliebe an alle Fahrgäste ergänzt: „Schlagerstar Helene Fischer und Showmaster Florian Silbereisen haben sich getrennt. Wir ersuchen Sie, weinenden Fans einen Sitzplatz anzubieten.“ Das geht aus einem Foto hervor, das derzeit in den sozialen Netzwerken kursiert und viele Lacher erntet.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Auch bei letzter Show ließ sie nichts durchblicken

Update vom 20. Dezember, 11.22 Uhr: Schon lange rauschten Gerüchte über eine Trennung von Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) durch den Blätterwald der Boulevardpresse. Und nun ist plötzlich alles vorbei. Dass Liebe vergeht und sich Paare über die Jahre auseinanderleben, ist wahrlich nichts Neues und es kommt eben auch in den besten Familien vor. Allerdings ist es schon verwunderlich, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen gerade jetzt, kurz vor Weihnachten und damit vor dem Fest der Liebe, offiziell ihre Trennung bekanntgeben.

Kein Wort hat Helene Fischer bei der ZDF-Produktion „Die Helene Fischer-Show" über ihr Privatleben verloren. Ganz nach dem Motto „The Show must go on“ schwieg die Schlager-Queen bei der Aufzeichnung am 7. Dezember. Dabei ist die Sendung am ersten Weihnachtsfeiertag im Fernsehen (25. Dezember 2018 im ZDF, 20.15 Uhr) zu sehen. Jetzt, kurz vor Weihnachten spricht die Schlagerqueen über ihr Liebes-Aus. Ist dieser Zeitpunkt bewusst gewählt?

Helene Fischer überlässt erfahrungsgemäß wenig dem Zufall. Wollte die 34-Jährige vor ihrer großen Weihnachtsshow einfach reinen Tisch machen? Oder konnte Helene das Geheimnis - einen neuen Mann an ihrer Seite - nicht mehr länger für sich behalten? Die heile Schlagerwelt hat wohl gerade einen kleinen Kratzer bekommen. Emotionen gehören in diesem Musikbusiness allerdings auch dazu.

Helene Fischer warnt vor der Gerüchteküche

„In den nächsten Wochen und Monaten wird die Gerüchteküche in den Medien - wie schon so oft in den vergangenen Jahren - brodeln und um hier einfach vorweg den Wind aus den Segeln zu nehmen, schreibe ich euch hier „unsere“ Wahrheit“, schreibt Helene Fischer in ihrem Facebook-Post. Was genau die 34-Jährige mit „in den nächsten Wochen und Monaten“ meint bleibt unklar.

In ihrer bereits aufgezeichneten ZDF-Weihnachtsshow wird Helene Fischer dieses weitere Geheimnis den TV-Zuschauern ja nun nicht verraten. Allerdings wissen jetzt viele, dass es überhaupt eine „Die Helene Fischer-Show“ im Fernsehen gibt.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Trennung kurz vor Weihnachten verkündet

Update vom 20. Dezember, 8.24 Uhr: Nach zehn Jahren ist nun alles vorbei. Schlagerstar Helene Fischer (34) und ihr Freund Florian Silbereisen (37) haben sich getrennt. Ausgerechnet kurz vor Weihnachten!

Nach Helene Fischer: Florian Silbereisen meldet sich auch zu Wort

Die News vom 19. Dezember, 20.56 Uhr: Auch Florian Silbereisen veröffentlicht nun auf Facebook einen Brief zu der Trennung von seiner langjährigen Freundin Helene Fischer. Er äußere sich nur selten zu seinem Privatleben - doch diese Situation erfordere das wohl.

Nach der 34-Jährigen findet nun auch er ehrliche Worte zu der Trennung: „Helene und ich haben zehn wunderschöne Jahre gemeinsam erlebt! Wir haben uns wunderbar ergänzt. Wir hatten Höhen und Tiefen – wie alle anderen Paare. Wir haben uns gegenseitig immer unterstützt. Wir sind gemeinsam erwachsen geworden. Ein Leben ohne Helene könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen.“

Helene Fischer und Florian Silbereisen hielten Trennung zunächst geheim

Trotzdem seien die Zeiten nicht nur schön gewesen - vor allem die Medien hätten dabei eine große Rolle gespielt - und hätten nicht davor zurückgeschreckt, in ihrer „Mülltonne zu wühlen“. Die Trennung sei schon länger her. Und nun gibt es auch einen Namen zu dem neuen Mann an Helenes Seite: „Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche.“ Laut bild.de handelt es sich um Thomas Seitel, der aus dem hessischen Eppertshausen stammt, wie op-online.de* berichtet. Er ist einer von Helene Fischers Tänzern - und der Mann, der Helene während ihrer Akrobatik-Nummern in den Seilen gehalten habe.

Erstmeldung vom 19. Dezember, 19.15 Uhr: Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt

Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37): Sie waren ein ganzes Jahrzehnt lang das Traumpaar schlechthin. Nun haben sich die beiden getrennt - das bestätigte Fischers Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend.

Seit 2008 waren die beiden zusammen und standen sogar des Öfteren miteinander auf der Bühne. „Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt. Eine Trennung ist immer traurig, auch wir waren sehr traurig“, schreibt Silbereisen auf Facebook.

Auch interessant: „Helene Fischer Show“: Überraschende Ansage in Weihnachtsshow

Helene Fischer und Florian Silbereisen waren zehn Jahre lang ein Paar

Die beiden wirkten immer sehr glücklich miteinander - und passten auch beruflich sehr gut zusammen: Die 34-Jährige ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands und auch Silbereisen ist Schlagersänger und Fernsehmoderator. Helene Fischer hatte sogar ihr Fernsehdebüt mit dem 37-Jährigen: Am 14. Mai 2005 war sie mit einem Duett mit Silbereisen bei dessen „Hochzeitsfest der Volksmusik“ zum ersten mal im Fernsehen zu sehen. Und nur drei Jahre später im August machten die beiden ihre Beziehung offiziell. „Es hat uns wie ein Blitz erwischt. Wir haben es zunächst beide nicht geglaubt. Wir haben ganz schnell festgestellt, dass wir zusammenbleiben möchten“, habe Silbereisen laut bild.de damals geschwärmt.

+ Hier noch glücklich: Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. © dpa / Felix Hörhager

Fischer und Silbereisen schirmten ihr Privatleben weitgehend vor der Öffentlichkeit ab. Ausnahmen davon gab es nur selten - zum Beispiel bei der Verleihung des Medienpreises Bambi im November 2017 in Berlin. Da machte Fischer ihrem Freund auf der Bühne eine Liebeserklärung. „Da ist jemand, der mich auffängt, mich in den Arm nimmt und mir die Last nimmt“, sagte sie. „Für deine Liebe danke ich dir und dafür, dass du mein Zuhause bist.“

Ein Jahr zuvor bei der gleichen Veranstaltung war es umgekehrt. Silbereisen rührte „seine Helene“ damals sogar zu Tränen. Im Saal seien viele schöne Frauen, sagte er. Aber man möge ihm verzeihen, wenn er sage: „Dass ich sehr glücklich und sehr stolz bin, dass die Allerschönste heute mit mir hier ist.“

Video: Thomas Seitel - er soll Helene Fischers neuer Freund sein

Helene Fischer schreibt rührenden Brief an die Fans

Helene Fischer schreibt einen Brief an die Fans - um ihnen ihre ganz persönliche Wahrheit zu erzählen. Den Brief veröffentlicht sie auf ihrer Facebook-Seite. „So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!“, schreibt sie.

Und weiter: „Wir haben uns 10 Jahre Respekt, bedingungslosen Zusammenhalt, Harmonie, Treue, Freundschaft und Liebe geschenkt und das spiegelt sich jetzt auch in unserer Trennung wider. Wir gehen hier als Freunde gestärkt raus und werden nicht zulassen, dass sich uns die Medien auch nur ansatzweise in den Weg stellen oder uns gegeneinander ausspielen. Nichts und niemand kann uns erschüttern!“ Außerdem bittet sie ihre Fans darum, nicht an die Gerüchte zu glauben, die in den Medien in den nächsten Wochen kursieren würden.

Auch interessant: Helene Fischer: Schreckliches Detail am Vogue-Cover schockiert ihre Fans

Helene Fischer verrät: „Es gibt einen neuen Mann in meinem Leben“

Helene Fischer gibt zu, dass es schon einen neuen Mann in ihrem Leben gibt - die Beziehung mit Florian Silbereisen sei schon länger vorbei: „Wir sind zwar schon eine Weile getrennt, haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen und das braucht Zeit, denn auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach 10 Jahren bedeutungslos hin. Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen. Umso bedeutender und berührender ist für mich zu sehen, mit welcher Größe Florian damit umgeht!“, schreibt die Schlagersängerin rührende Worte auf Facebook.

Helene Fischer: 17 Echos, sieben Goldenen Hennen, drei Bambis

Fischer ist wohl der erfolgreichste Show-Star Deutschlands. Auch in diesem Jahr dominiert sie die offiziellen deutschen Jahrescharts, ihr Album „Helene Fischer“ steht in der Jahreswertung wie schon 2017 auf dem ersten Platz. Sie gehört laut dem Wirtschaftsmagazin „Forbes“ sogar zu den bestverdienenden Musikerinnen der Welt.

Seitdem wurde die Schlagersängerin mit 17 Echos, sieben Goldenen Hennen, drei Bambis und zwei Goldenen Kameras ausgezeichnet und ist inzwischen nicht mehr in Silbereisens Fernsehshow zu sehen, sondern hat eine eigene: Die „Helene Fischer-Show“ wird seit 2011 am ersten Weihnachtsfeiertag im Ersten ausgestrahlt - und erfreut sich größter Beliebtheit bei den Fans. Das Traumpaar ist nicht nur zusammen erfolgreich - sondern auch unabhängig voneinander. Dass sie jetzt auch privat getrennte Wege gehen, kommt überraschend.

Lesen Sie auch: Ausland lästert über Helene Fischer - Jetzt äußert sich ihr Umfeld

Lesen Sie auch: Helene Fischer hat eine Doppelgängerin - und ihre große Ähnlichkeit ist fast schon gruselig

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks