Helene Fischer und Florian Silbereisen: Peinlich-Lapsus der Stadt Cottbus

Cottbus - Die Stadt Cottbus in Brandenburg arbeitet derzeit an seinem Image und will auch seine rund 100.000 Bewohner verstärkt durch Mitmach-Aktionen einbinden. Zu einer dieser Aktionen wurden die Cottbuser gerade auf der Internetseite cottbus-bist-du.de vom Stadtmarketing- und Tourismusverband Cottbus e. V. aufgerufen. Doch das ging nach hinten los. Übrigens soll das nächste Konzert in Burladingen in Baden-Württemberg stattfinden. Für das Konzert von Helene Fischer befürchtet die Polizei jedoch Schlimmes.

Helene Fischer und Florian Silbereisen in Cottbuser Image-Kampagne

In dem Gewinnspiel „100 Wow-Faktoren für Cottbus“ sollten die Einwohner erstaunliche Fakten über die Stadt einschicken. Unter dem Motto „Cottbus für Angeber“ soll später ein Buch daraus entstehen. Als Beispiel haben sich die Macher Helene Fischer und Florian Silbereisen ausgesucht.

Helene & Flori: Stadt Cottbus leistet sich dicken Patzer

„Hast Du gewusst, dass … … der erste TV-Auftritt von Helene Fischer beim Volksmusikfest in der Stadthalle Cottbus stattfand? Am 14. Mai 2005 beim ‚Hochzeitsfest der Volksmusik‘ sang sie mit Florian Silbereisen in Cottbus ihr erstes Duett vor Kameras. Seitdem waren die beiden bis 2018 ein Paar“, heißt es online und auch auf entsprechenden Postkarten.

Helene Fischer und Florian Silbereisen erst drei Jahre später ein Paar

Doch die Gewinnspiel-Teilnehmer lassen hoffentlich mehr Sorgfalt bei der Auswahl ihrer Fakten walten. Denn ausgerechnet im Beispiel der Stadt über Helene und Flori hat sich Cottbus einen dicken Patzer geleistet. Fans des einstigen Schlager-Traumpaares dürfte schnell aufgefallen sein, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen nicht seit dem Auftritt 2005 ein Paar waren. Zwar waren die beiden damals tatsächlich in der Sendung „Hochzeitsnacht der Volksmusik“ zu sehen, ein Paar wurden die beiden Schlagerstars aber erst drei Jahre später. Richtig ist zumindest, dass sich die Musiker im Jahr 2018 getrennt haben. Inzwischen ist Helene Fischer seitdem bekanntlich mit Thomas Seitel zusammen, der kürzlich mit klaren Worten auspackte.

In besagter Sendung hatte Helene Fischer übrigens ihren allerersten TV-Auftritt.

