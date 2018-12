Helene Fischer und Thomas Seitel: Erstes privates Paar-Foto aufgetaucht - Sie lächelt darauf

Helene Fischer und ihr neuer Freund Thomas Seitel haben sich öffentlich noch nicht als Paar gezeigt. Doch nun gibt es ein neues Foto, das sie privat zeigt.

Update vom 27. Dezember, 11.53 Uhr: Gemeinsame Fotos von Helene Fischer und Thomas Seitel gab es natürlich schon zuhauf zu sehen. Schließlich arbeitete er als Artist in ihrer Bühnenshow, und die beiden gingen schon rein beruflich auf Tuchfühlung.

+ Dieser muskulöse Akrobat ist Helene Fischers neuer Freund. © picture alliance/dpa / Rolf Vennenbernd

Inzwischen ist auch das allererste private Pärchen-Bild aufgetaucht. Das RTL-Format „Exclusiv“ hat es ausgegraben. Und zeigte es schon kurz nach dem Liebes-Outing in einem TV-Beitrag, der noch auf tvnow.de abrufbar ist. Gleich nach rund 30 Sekunden ist die Aufnahme dort zu sehen. RTL spricht von „unscharfe(n) Fotos“ im Plural - es scheint sich aber entweder um ein und dasselbe zu handeln, oder aber es wurde binnen Millisekunden mehrfach auf den Auslöser gedrückt.

Das Foto (oder die Fotos?) ist zwar sehr unscharf, aber sowohl Helene Fischer als auch Thomas Seitel sind klar zu erkennen. Entstanden sein soll das Bild oder die Bilder vor wenigen Tagen an einem Flughafen in Finnland. Helene Fischer trug einen grauen Pulli. Und: Sie lächelt. Unglaublich breit. Sie wirkt glücklich. Ob es bald mehr Fotos dieser Art zu sehen gibt?

Helene Fischer hat neuen Freund nicht bei ihrer Show dabei

Update am 25. Dezember, 22.25 Uhr: Bei der „Helene Fischer Show“ im ZDF trat ihr neuer Partner Thomas Seitel nicht auf - aber man konnte einige Szenen der ZDF-Show durchaus zweideutig interpretieren. Die Sendung wurde bereits Anfang Dezember aufgezeichnet. Waren diese Momente etwa die versteckten Liebesbotschaften von Fischer an die beiden Männer?

Thomas Seitel: Aussagen zu Helene Fischer gegen Rätsel auf - doch der Blick verrät vieles

Update vom 23. Dezember, 10.48 Uhr: Die Berichte über die Trennung zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen sowie ihren angeblichen neuen Freund Thomas Seitel hat auch der Hessische Rundfunk vernommen. Und in seinem TV-Archiv gekramt.

+ Thomas Seitel bei „Hallo Hessen“. © Screenshot: HR

Der HR ist fündig geworden: Vom 30. Oktober datiert ein entspannter Talk von Thomas Seitel in der Sendung „Hallo Hessen“, den der HR nun online gestellt hat. Das Video ist nur 66 Sekunden lang, aber vieles aus der Plauderei über seinen Job als Artist in Helene Fischers Bühnenshow lässt tief blicken.

„Eine unglaublich große Ehre“ sei es, Helene Fischer im Arm zu halten, schwärmt Seitel, „und es macht unglaublich viel Spaß, das muss ich ganz ehrlich sagen“, schwärmt er lächelnd. „Auf jeden Fall“ sei sie ein absoluter Vollprofi, meint er nach 70 gemeinsamen Shows.

„Wir als Akrobaten waren irgendwann schon müde, sie hat das jeden Abend knallhart durchgezogen, da hat man einfach irgendwann auch gemerkt, wie professionell sie ist.“ Der Moderator ergänzt jovial: „Und sie sieht dabei auch noch gut aus. Darf man auch nicht untern Teppich kehren.“ Thomas Seitel sagt erst gar nichts. Er nickt nur mit verschmitztem Blick. „So ist es, ja“, fällt ihm dann noch ein. Sein schwärmender Blick spricht Bände.

Interview mit Thomas Seitel: „War Florian Silbereisen schon mal eifersüchtig?“

Die Szene gibt im Nachhinein große Rätsel auf: Helene Fischer und Florian Silbereisen hatten ja bestätigt, dass die Trennung schon eine Weile zurückliegt. Der „Hallo Hessen“-Auftritt von Thomas Seitel stammt vom 30. Oktober. Waren die beiden da etwa schon ein Paar?

Umso skurriler wirkt die nächste Frage des Moderators. „War Florian Silbereisen, ihr Freund, schon mal eifersüchtig, wenn Sie beide sich so nah kommen?“ Was in dem Moment wohl in Thomas Seitels Kopf vorgeht? Seine Antwort jedenfalls fällt professionell aus: „Nein, also das Ganze ist natürlich ein Arbeitsverhältnis, was wir da haben. Natürlich muss sie mir nah kommen in der Luft, weil sie nicht runterfallen möchte und ich nicht möchte, dass sie runterfällt. Deswegen war das die Notwendigkeit, dass wir und so nahe gekommen sind. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht.“

Aus dem Arbeitsverhältnis wurde jedenfalls mehr. Und Thomas Seitel ist ihr wohl nicht nur auf der Bühne nah gekommen ...

Update vom 22. Dezember, 14.48 Uhr: „Was kaum einer weiß ...“: Es gibt eine neue pikante Enthüllung zu Thomas Seitel.

Helene Fischers Neuer posierte einst für Schwulen-Magazin

Update vom 22. Dezember, 12.25 Uhr: Zwei Tage nach der Bekanntgabe der Trennung des Schlager-Traumpaars Florian Silbereisen und Helene Fischer werden weiter skurrile Details über Helene Fischers neuen Freund Thomas Seitel bekannt.

Die meisten Fans wissen bereits, dass sich Helenes Neuer im Fernsehen einst 82 Unterhosen übereinander anzog. Noch überraschender: Thomas Seitel posierte einst für das Schwulen-Magazin Mate. Wie Bild berichtet, war er auf dem Cover zu sehen, und in einer 13-seitigen „Mode-Strecke“ im Blatt, die vor allem viel Haut zeigt. Das Video zum freizügigen Shooting gibt es hier:

Gegenüber Bild schwärmte „Mate“-Chefredakteur Felix Just (31) von Helene Fischers neuem Freund: „Thomas war einer der coolsten Jungs, die wir in den letzten Jahren so vor der Kamera hatten. Wir haben ihn von McFit Models vorgeschlagen bekommen, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten.“

Der damalige Art Director von Mate, Marc Majewski (29), ergänzte gegenüber Bild: „Wir wollten Mode an einem lässigen Typen zeigen. Dafür war Thomas perfekt!“ Das Magazin habe keinen sexuellen Inhalt. Deshalb sei es egal, ob die Person auf dem Cover schwul, hetero oder bi ist. Um eine erneute Debatte um einen womöglich schwulen Freund, wie bei Florian Silbereisen, muss sich Helene Fischer mit ihrem Neuen also keine Sorgen machen.

Das Mate Magazin richtet sich nicht ausschließlich an homosexuelle Leser. Die Webseite beschreibt die Zielgruppe so: „Der Mate-Mann ist in seinen frühen Dreißigern. Er lebt in urbaner Umgebung und zumeist in einer Beziehung. Er investiert gern in Luxusprodukte, in Reisen und Mobilität. Er träumt vom Lamborghini und fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit.“

Ob Helene Fischer wohl dieses Video von Thomas Seitel kennt?

Update vom 21. Dezember, 10.33 Uhr: Wer ist der Mann, der einer der begehrtesten Frauen der Schlagerwelt derart den Kopf verdrehen konnte? Was hat Thomas Seitel, was andere nicht haben? Diese Fragen stellen sich derzeit unzählige Fans. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das Seitel 2010 zeigt, wie „Vox.de“ berichtet. Während seiner Zeit als Sportstudent an der Deutschen Sporthochschule Köln habe Seitel für zweieinhalb Jahre als studentische Aushilfe gearbeitet und mehrmals als Protagonist vor der Kamera gestanden. In dieser Zeit sei dieses Video entstanden, das Helene Fischers Neuer inzwischen möglicherweise bereuen dürfte.

In der Aufzeichnung sieht man den Nachfolger von Florian Silbereisen vor einem Tablett mit Fast Food, das er nach und nach bis zum Anschlag in sich hineinstopft. „Mir schmeckt‘s auch schon nicht mehr. Das Kauen ist kein Genuss mehr. Das Schlucken auch nicht. Ich bin froh, wenn jeder Schluck dann unten im Magen ankommt“, beschwert er sich. Hier können Sie das Video sehen.

Alle wollen mehr über Helene Fischers neuen Freund Thomas Seitel herausfinden - doch es gibt ein Problem

Update vom 20. Dezember, 21.16 Uhr: Es ist wohl DIE Trennung des Jahres: Nachdem am Mittwoch Helene Fischer und Florian Silbereisen öffentlich machten, dass sie schon länger nicht mehr zusammen sind, steht das Internet Kopf. Helene Fischer verkündete zudem, dass sie bereits einen neuen Freund hat. Natürlich fragen sich nun Helenes Fans: Wer ist der neue Mann an Helene Fischers Seite?

Bei der Recherche haben ihre Fans allerdings ein Problem: Zwar wird in verschiedenen Medienberichten spekuliert, dass Thomas Seitel, der als Luftakrobat mit Helene auftritt, das Herz der 34-Jährigen erobert hat.

Ein Name ist also bekannt, nach dem die Fans online suchen könnten. Jedoch ist dieser in den sozialen Netzwerken nicht aufzufinden, er hat offenbar seine kompletten Profile gelöscht, die vor Kurzem noch online waren. Sogar seine Webseite ist auf privat gestellt. Verlinkungen, die zu seinen früheren Profilen führten, laufen ins Leere. Thomas Seitel hat sich offenbar komplett zurückgezogen, zu den Spekulationen hat er sich bisher auch noch nicht geäußert.

Sind die Anfeindungen, denen der Akrobat seit Bekanntwerden der Trennung ausgesetzt ist, schuld daran? Denn unter anderem unter Helenes letztem Instagram-Post sind fiese Kommentare wie „Bedank dich bei deinem Neuen, den du so schnell nach ihm hattest“ zu lesen.

Ist Thomas Seitel Helene Fischers neuer Freund? Bürgermeister äußert sich

Update vom 20. Dezember 2018, 17.25 Uhr: Die komplette Gemeinde Eppertshausen in Hessen kommt derzeit wohl aus dem Staunen nicht mehr raus: Denn Eppenhausener Thomas Seitel soll der neue Mann an Helene Fischers Seite sein. Sogar Bürgermeister Carsten Helfmann äußerte sich gegenüber op-online.de* im Interview zu dem wohl prominentesten Kind der Stadt.

Helfmann kann die Frage, die derzeit ganz Deutschland interessiert, nämlich ob Thomas Seitel tatsächlich Helene Fischers neuer Freund ist, nicht beantworten. Aber er würde sich darüber freuen: „Sofern sie zusammen sind, würde ich es Thomas gönnen. Er ist ein sympathischer Vereinsmensch und toller Typ“, so Helfmann.

Das Stadtoberhaupt kennt Thomas Seitel sogar höchstpersönlich. Immer wenn Oma oder Opa des Akrobaten Geburtstag feiern, kommt der Bürgermeister vorbei und gratuliert. „Dann kommt Thomas von seinen Tourneen nach Hause, um beim Geburtstag dabei zu sein.“ Helfmann kann nur Gutes über Thomas Seitel sagen: „Er ist ein echter Eppertshäuser und Familienmensch.“

Der Akrobat ist übrigens nicht erst seit den Gerüchten um die Beziehung mit Helene Fischer bekannt in der Stadt, er steht sogar im Goldenen Buch der Stadt Eppertshausen: Im Jahr 2015 war Thomas Seitel mit seinem Team hessischer Mannschaftsmeister im Turnen geworden.

Helene Fischer: Kuriose Anekdote zum neuen Freund aufgetaucht

Update vom 20. Dezember 2018, 14.40 Uhr: Was wissen wir eigentlich über Helenes vermeintlichen neuen Freund Thomas Seitel? Laut Informationen der Bild-Zeitung soll der Tänzer und ehemalige Turner 33 Jahre alt sein und in Berlin leben.

Was viele aber vielleicht nicht wissen: Er steht sogar im Guinness-Buch! 2008 nahm er an der RTL-Fernsehsendung „Guinness World Records“ teil und sicherte sich in einer etwas skurrilen Art und Weise einen Platz im begehrten Guinness-Buch. Seine Aufgabe: Möglichst viele Unterhosen übereinander zu ziehen. Der damals 23-Jährige schaffte 82 in nur fünf Minuten.

Helene Fischers neuer Freund: Eine erfolgreiche Karriere in der Luft

Sein Leben hat Seitel aber dem Turnen gewidmet, seiner größten Leidenschaft schon seit Kindertagen. „Ich war als Kind hyperaktiv und Turnen war der einzige Sport, nach dem ich müde nach Hause kam. Da entschieden meine Eltern, dass das der richtige Sport für mich ist“, erzählte er in einem Interview in der ARD-Show „hallo hessen“. Zehn Jahre lang turnte der heutige Akrobat in der ersten Bundesliga in Deutschland und Frankreich. Parallel studierte er Sportwissenschaft und Publizistik in Köln.

Heute arbeitet Seitel hauptsächlich als Luft- und Stelzen-Akrobat und ist international sehr gefragt. Unter anderem trat er schon in Dubai, Italien, Spanien, Kanada, China, Holland und in der Schweiz auf. Dazu gehört er zur 20-köpfigen Tour-Crew von Schlager-Queen Helene Fischer. Den Rest von der Geschichte kennen wir ja schon...

Helene Fischer: Ist dieser Artist ihr neuer Freund? Altes Interview wirft Fragen auf

News vom 20. Dezember 2018, 10.20 Uhr: Mit dieser Nachricht hatte wirklich niemand gerechnet. Schlager-Queen Helene Fischer und Fernsehstar Florian Silbereisen gaben am Mittwochabend ihre Trennung offiziell bekannt. Doch als wäre der Schock für das Liebes-Aus nicht genug: Die Sängerin verkündete auch, einen neuen Mann in ihrem Leben zu haben.

Laut Informationen der Bild-Zeitung, soll es sich dabei um den Akrobaten handeln, der Helene in ihren Shows in neun Metern Höhe durch die Luft wirbelt. Sein Name soll Medienberichten zufolge Thomas Seitel sein.

Helene Fischers neuer Freund? Das sagte Thomas Seitel früher

Jetzt ist ein Interview des Artisten aufgetaucht, das Fragen zu seiner Beziehung mit der Sängerin aufwirft. Am 30. Oktober nahm Seitel an der ARD-Sendung „hallo hessen“ teil, Thema war seine Zusammenarbeit mit Helene Fischer. Damals sprach er allerdings noch von einem „rein beruflichen Verhältnis“ zwischen ihm und der 34-jährigen Sängerin, wie Bild berichtet.

Thomas Seitel und Helene Fischer waren ein Jahr lang gemeinsam auf Tour. Sie trainierten hart zusammen, übten schwierige Choreographien in der Luft. Auf die Frage des Moderators, ob Florian Silbereisen da manchmal eifersüchtig sei, antwortete Seitel sicher: „Nein, also das Ganze ist natürlich ein Arbeitsverhältnis, was wir da haben. Und natürlich muss sie mir nahe kommen in der Luft, denn sie möchte ja nicht, dass sie fällt. Und ich auch nicht.“ Doch wie Helene und Florian in ihren jeweiligen Posts auf Facebook erklärten, soll die Trennung schon eine Weile her sein. Hatte es im Oktober etwa zwischen der Sängerin und ihrem Tänzer schon gefunkt?

Thomas Seitel über erste Probe mit Helene Fischer: „War unglaublich aufgeregt“

Im Interview erinnert sich Seitel auch an seine erste Probe mit Helene: „Ich erinnere mich noch an unseren ersten Flug, als wäre es gestern gewesen. Ich war unglaublich aufgeregt. Nachdem wir fertig waren, meinte sie: ‚Oh, das fühlt sich aber einfach und gut und irgendwie so selbstverständlich an.‘“

Und irgendwann wurde es tatsächlich mehr als nur ein einfaches Arbeitsverhältnis. Erste Anzeichen waren vielleicht schon im Interview im Oktober zu finden, denn damals schwärmte der Tänzer schon von Helene. Auf die Frage, wie es sich anfühle, die hübsche Sängerin im Arm zu halten, antwortete er: „Eine unglaublich große Ehre und es macht unglaublich viel Spaß. Wenn man sich vorstellt: 70 Shows einfach abzuliefern, nicht nur Akrobatik zu machen, sondern auch zu singen, zu tanzen und noch durch den Abend zu führen – sie hat das einfach jeden Abend knallhart durchgezogen. Da sieht man einfach, was für ein Profi sie ist.“

Zu den aktuellen Gerüchten hat sich Thomas Seitel bisher noch nicht geäußert. Stattdessen sind sowohl sein Instagram-Konto, als auch seine Webseite nicht mehr aufrufbar.

Helene Fischer: Ist dieser Artist ihr neuer Freund? News vom 19. Dezember 2018

München - Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Am Mittwochabend wurde bekannt, dass sich Helene Fischer und ihr langjähriger Freund Florian Silbereisen getrennt haben. Nach zehn Jahren Beziehung ist das wohl berühmteste Paar der deutschen Unterhaltungsbranche nun nicht mehr zusammen. Die 34-jährige Schlagersängerin, die am 25. Dezember im TV zu sehen ist, schrieb bei Facebook: „So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!“

Helene Fischer: „Es gibt einen neuen Mann in meinem Leben“

Noch überraschender als die Trennung von Florian Silbereisen: Helene Fischer hat einen neuen Freund. In ihrem Statement in den sozialen Netzwerken verriet die Schlager-Queen: „Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen.“ Umso berührender sei für sie nun zu sehen, mit welcher Größe Florian Silbereisen damit umgehe.

Außerdem erklärte Fischer, Silbereisen und sie seien „schon eine Weile getrennt, wir haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen und das braucht Zeit, denn auch wenn die Liebe schleichend geht, wirft man eine Beziehung nicht einfach nach 10 Jahren bedeutungslos hin.“

+ Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. © dpa / Felix Hörhager

Auch der 37 Jahre alte Silbereisen bestätigte mittlerweile, dass Helene Fischer einen neuen Partner hat. „Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche“, schrieb der Moderator und Sänger auf Facebook.

Helene Fischers neuer Freund: Ist es Artist Thomas Seitel?

Laut Bild sei damit Thomas Seitel gemeint. Der Strapaten- und Stelzenkünstler aus Berlin soll zur 20-köpfigen Tour-Crew von Helene Fischer gehören und sie bei ihren gefährlichen und spektakulären Akrobatik-Einlagen unterstützten. Er ist also der Mann, der Helene Fischer bei vielen Shows fest im Arm hält, während er an einem Stahlseil durch die Luft schwebt. Selbstbewusst erklärte Seitel dazu einmal in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk: Er sei Helenes „Halt und ihre Sicherheit“.

Die Webseite von Seitel war am späten Mittwochabend nicht erreichbar.

