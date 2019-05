„Helene Fischer versteckte sich hinter einer Säule“ - dann klärte sich Situation auf

Ein Geschäftspartner erzählt von einer skurrilen Begebenheit von Helene Fischer und Florian Silbereisen. Doch sie täuschte sich offenbar.

München - Helene Fischer und Florian Silbereisen sind seit Dezember 2018 offiziell kein Paar mehr. Dass das Traumpaar des deutschen Schlagers getrennt ist, daran haben viele Fans immer noch zu knabbern. Die dürften auch interessieren, was Oliver Herbst jetzt berichtet.

Er ist Makler für Luxusimmobilien. Und gab kürzlich dem Spiegel (für Plus-Kunden) ein großes Interview, in dem er verrät, dass er auch schon für Helene Fischer und Florian Silbereisen tätig gewesen sei. Er berichtet von einer verrückten Anekdote.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Makler suchte für sie eine Villa

Demnach war er zunächst intensiv mit Florian Silbereisen auf der Suche nach einer gemeinsamen Behausung für das Damals-noch-Paar. „Das hat sich drei Jahre lang hingezogen“, so Herbst. „Mit dem Florian hab ich endlos Villen angeschaut, am entscheidenden Tag war die Helene auch dabei.“

Helene Fischer und Florian Silbereisen rannten bei Besichtigung weg - wegen vermeintlicher Paparazzi

Die Besichtigung sei gut verlaufen, „es ging dann ganz schnell, die Promis haben ja nie Zeit“ - doch dann kam es zu einem Schock-Moment. „Die beiden stehen auf der Terrasse, und plötzlich rennen sie wie von der Tarantel gestochen ums Eck und verstecken sich hinter einer Säule“, erzählt Makler Herbst. „Da sind Paparazzi, schreit die Helene.“

Doch all das entpuppte sich als skurriler Irrtum. „Dabei haben nur zwei Mitarbeiter von mir mit dem Tele gerade Aufnahmen von der Fassade gemacht. Als ich es dann aufgelöst habe, war es aber sehr lustig.“

Silbereisen nach Helene-Trennung noch Single

Florian Silbereisen ist nach der Trennung immer noch Single. Auch, wenn es Gerüchte um Techtelmechtel mit verschiedenen Schlagerstars gibt. Helene Fischer hingegen ist in festen Händen: Thomas Seitel heißt ihre neue Liebschaft, die wohl aktuell in die nächste Stufe übergegangen ist.

Abseits von Helene Fischer (die momentan von vielen Fans vermisst wird) berichtet Oliver Herbst dem Spiegel auch, was er momentan noch so im Portfolio hat. Für Normalbürger Unerreichbares. „Zum Beispiel ein irrsinniges Anwesen etwas südlich vom Starnberger See kurz vor den Alpen mit etwa 4000 Quadratmetern Wohnfläche, erweiterbar auf bis zu etwa 24.000 Quadratmeter, Helikopter-Landeplatz, 360-Grad-Natur- und Alpen-Panorama - einer der schönsten Plätze Bayerns.“ Und was kostet der Spaß? „42,5 Millionen Euro, mit Erweiterung 70 Millionen.“

