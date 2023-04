Helene Fischer – von der Musicaldarstellerin zu Schlagerqueen und Mama

Von: Carina Blumenroth

Auf der Bühne ist Helene Fischer in ihrem Element. © Ervin Monn/Imago

Erfolgreiche Alben, ausgeklügelte Bühnenshow, stylische Outfits – Helene Fischer ist eine besondere Künstlerin. Ende 2021 ist die Sängerin Mutter einer Tochter geworden. Ihr Lebensweg.

München – Musicaldarstellerin, Schlagerstar, Tänzerin, Moderatorin und Mama, die Vita von Helene Fischer (38) ist gut gefüllt. Seit rund 17 Jahren steht sie schon auf der Showbühne, mit 17 Millionen verkauften Tonträgern ist sie eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Über ihr Privatleben lässt Helene Fischer sich selten aus – aber das größte Glück darin könnte ihre Tochter sein.

Name Helene Fischer Geburtstag 05. August 1984 Geburtsort Krasnojarsk/Sibirien (ehemals Sowjetunion, heute Russland) Größe 158 cm Eltern Maria Fischer, Peter Fischer Ausbildung Ausbildung zur Musical-Darstellerin Partner Florian Silbereisen (2008-2018), Thomas Seitel (seit 2018) Kinder Eine Tochter (geboren im Dezember 2021)

Helene Fischer: Kindheit, Jugend und erste Auftritte

Die ersten Lebensjahre verbrachte Helene Fischer in Krasnojarsk. Ihr Vater Peter Fischer arbeitete als Sportlehrer, später als medizinischer Bademeister in einem Hotel. Ihr Mutter Maria Fischer arbeitete als Ingenieurin an einer Hochschule. Die Eltern wanderten 1988 gemeinsam mit Helene und ihrer sechs Jahre älteren Schwester Erika nach Wöllstein in Rheinland-Pfalz aus.

Helene Fischer als Elisabeth mit Sänger Florian Silbereisen bei der Generalprobe zum Sommerfest der Volksmusik in Bozen. © Suedraumfoto/Imago

An der Realschule nahm Helene an verschiedenen Theater-AGs und Musical-Kursen teil. Sie verfolgte dort ihre Leidenschaft für Gesang und Entertainment. Nach der schulischen Ausbildung folgte eine dreijährige Ausbildung zur Musicaldarstellerin an der Stage & Musical School in Frankfurt am Main. 2003 schloss sie diese erfolgreich als staatlich anerkannte Musicaldarstellerin ab. In den Musicals „Rocky Horror Show“ und „Anatevka“ machte Helene Fischer erste Erfahrungen auf der Bühne.

Helene Fischers Durchbruch als Schlagersängerin – Engagement der Mutter half

Im Jahr 2004 begann ihre Karriere dann so richtig: Den Stein ins Rollen brachte ihre Mutter Maria. Die war von dem Talent ihrer Tochter überzeugt und schickte Demo-Aufnahmen an verschiedene Manager in Deutschland. Darunter war auch Uwe Kanthak, er ist auch heute noch Helene Fischers Manager. Damals holte er Schlagerproduzent Jean Frankfurter ins Boot, bald darauf hatte Helene Fischer ihren ersten Plattenvertrag.

Helene Fischer bei einem TV-Auftritt am Anfang ihrer Karriere. © Scherf/Imago

Am 14. Mai 2005 feierte Helene Fischer in „Hochzeitsfest der Volksmusik“ mit Florian Silbereisen ihren ersten TV-Auftritt. Das erste Studioalbum ließ daraufhin auch nicht lange auf sich warten: „Von hier bis unendlich“ wurde am 03. Februar 2006 veröffentlicht. Es war insgesamt 72 Wochen in den deutschen Charts. 2007 ging Helene Fischer zum ersten Mal auf Solo-Tournee. Es folgten weitere Alben: „So nah wie du“ (2007), „Zaubermond“ (2008), „So wie ich bin“ (2009) und „Für einen Tag“ (2011). Allesamt waren erfolgreich. Letzteres erreichte zum ersten Mal Platz eins der deutschen Albumcharts.

„Atemlos“ erfolgreich – Helene Fischer zwischen Fanmeile und Show

Das Erfolgsalbum „Farbenspiel“ erschien am 04. Oktober 2013, es erreichte Platz eins der deutschen Albencharts und knüpfte damit an frühere Erfolge an. Die Singleauskopplung „Atemlos durch die Nacht“, aus der Feder von Kristina Bach, entwickelte sich zum Megahit mit Ohrwurmpotenzial für die nächsten Monate. Ein Highlight: „Atemlos“-Auftritt mit der deutschen Fußballnationalmannschaft nach dem Gewinn des WM-Titels am 15. Juli 2014 auf der Fanmeile am Brandenburger Tor.

Nach dem WM-Sieg 2014 feierte sie mit der deutschen Nationalmannschaft am Brandenburger Tor. © Eventpress Rekdal/Imago

Bereits davor zeigte Helene Fischer auch noch andere Facetten von sich: Am 25. Dezember 2011 moderierte sie zum ersten Mal „Die Helene Fischer Show“. Ab da folgte bis 2019 jährlich eine Ausgabe der Show, die immer am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wurde. Aktiv ist sie auch in Schauspielrollen, beispielsweise war sie 2015 an der Seite von Til Schweiger im Tatort „Der große Schmerz“ zu sehen.

„Helene Fischer“-Album und „Rausch“ – Erfolg knüpft an

Im Mai 2017 veröffentlichte Helene Fischer bereits ihr achtes Album, sie betitelte es nach sich selbst, also Helene Fischer. Das Album erreichte in Deutschland, Österreich und der Schweiz schnell die Chart-Spitze. In Deutschland und Österreich folgten insgesamt neun Platin-Auszeichnungen. Am 15. Oktober 2021 erschien ihr neuntes Album „Rausch“. Viele Songs des Albums wurden auf dem Streaminganbieter Spotify millionenfach gestreamt.

Bambi, Echo und Co: Auszeichnungen und Preise von Helene Fischer

Zwei Bambis

Bayerische Fernsehpreis (für die „Helene Fischer Show 2014“)

Drei Jahre in Folge mit „Die Eins der Besten“

Insgesamt 16 Echos

Sechs Goldene Hennen

Zwei Goldene Kameras

Vier Kronen der Volksmusik

Romy (Österreich)

St. Georgs Orden des Semperopernballs e.V.

World Music Award als „Best Selling German Artist“

Florian Silbereisen und Thomas Seitel – Helene Fischer und die Liebe

Sie kannten sich schon im Mai 2005, zwischen Florian Silbereisen und Helene Fischer soll es allerdings erst 2008 gefunkt haben. Zehn Jahre lang galten sie als das Traumpaar der Schlagerwelt, es gab gemeinsame musikalische Auftritte, viel Interesse der Öffentlichkeit und ein gemeinsames Leben.

Helene Fischer und Florian Silbereisen bei der TV-Show „Das große Schlagerjubiläum 2022“. Nach der Trennung 2018 sollen die beiden weiterhin befreundet sein. © Frederic Kern/Imago

Zu einer Hochzeit zwischen Florian Silbereisen und Helene Fischer kam es nicht, 2018 folgte für Fans überraschend die Trennung des Paares, diese gaben die Schlagerstars im Dezember bekannt. Trotz Trennung sollen die Schlagerstars noch miteinander befreundet sein. Helene Fischer ist seit 2018 wieder neu liiert, an ihrer Seite der Luftakrobat Thomas Seitel.

Schlagerqueen Helene Fischer in der Kritik

Wer gefeiert wird, wird auch kritisiert, das ist auch bei Helene Fischer nicht anders. Beispielsweise Schlagerkollege G.G. Anderson bemängelt, dass Fischer nur noch mit Bodyguards unterwegs sei und man als Kollege gar nicht mehr an sie herankomme, berichtet tz.de. Schlagerfans kritisieren die akrobatischen Leistungen und dass die Musik nicht im Vordergrund stehe. Aufgrund einer Verletzung bei Proben startete die „Rausch“-Tour verspätet.

Helene Fischer – Geburt der ersten Tochter und „Rausch“-Tour

Nach der Trennung von Silbereisen, zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück, musikalisch feierte sie mit „Rausch“ im Oktober 2021 ihr Comeback. Privat war wohl ein anderes Ereignis in diesem Jahr besonderer, Ende Dezember 2021 bekam Helene Fischer ihr erstes Kind.

Seit 2018 ist Thomas Seitel, hier rechts bei einer Fashionshow in München, der Mann an Helene Fischers Seite. © IMAGO/Bildagentur Monn/Future Image

Seit März 2023 ist Helene Fischer mit „Rausch“ auf Live-Tour. Geplant sind 70 Konzerte in 14 Städten. Mit auf Tour dabei ist auch ihr Partner Thomas Seitel.