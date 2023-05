Herbert Grönemeyer bei Tourauftakt in Kiel gefeiert

Herbert Grönemeyer beim Tourauftakt in Kiel. © Axel Heimken/dpa

Drei Zugaben und insgesamt zwei Stunden und 45 Minuten auf der Bühne: Beim ersten Konzert seiner „Das ist los Tour 2023“ gibt Herbert Grönemeyer alles. Sein Publikum feiert in einer ausverkauften Arena.

Kiel - Nach vier Jahren ist Herbert Grönemeyer erstmals wieder auf Tour. Beim musikalisch begeisternden offiziellen Auftakt seiner „Das ist los Tour 2023“ feierten die Zuschauer den 67-Jährigen am Dienstagabend in Kiel frenetisch. In der Wunderino Arena gab der Musiker nicht nur alte Erfolgstitel zum Besten, sondern auch viele Songs seines neuen, 17. Studioalbums „Das ist los“, darunter die Klavierballade „Tau“, aber auch „Angstfrei“.

Grönemeyer und seine Band versprühten Lust auf Musik. Der Musiker genoss den Abend sichtlich. Beim Song „Herzhaft“ schunkelten Tausende Fans mit. Aber auch Grönemeyers Hits „Männer“, „Mambo“ oder „Flugzeuge im Bauch“ begeisterten die rund 9000 Menschen in der ausverkauften Arena. „Mensch“ und „Zeit, dass sich was dreht“ durften auch nicht fehlen. Am Freitagabend hatte der Musiker mit seiner Band in Bremen bereits einen Warm-Up-Auftritt hingelegt.

Seine Jubiläumstournee „20 Jahre Mensch“ musste Grönemeyer im vergangenen Jahr coronabedingt noch absagen. Zum Tourauftakt versprühte der Musiker pure Freude, endlich wieder auf der Bühne zu stehen („Wir geben alles!“). Nach drei Zugaben und insgesamt zwei Stunden und 45 Minuten ging der Tourauftakt vor einem hingerissenen Publikum mit dem Song „Immerfort“ schließlich zu Ende.

Mehrere Konzerte der Tournee sind nach Angaben der Veranstalter bereits ausverkauft. Geplant sind bis zum 9. Juni weitere zehn Konzerte in Hallen und fünf Open-Air-Auftritte. Die meisten Konzerte finden im Mai statt. Die nächsten Auftritte sind am Donnerstag (18. Mai) in Hamburg und am Freitag (19. Mai) in Dortmund. Tournee-Finale ist am 9. Juni in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. dpa