Herbert Grönemeyer kündigt neues Album an - Erste Single schon jetzt hier hören

Herbert Grönemeyer, einer der größten deutschen Musik-Stars, hat ein neues Album angekündigt. Die erste Single gibt es ab jetzt schon zu hören.

Bochum - Herbert Grönemeyer hat ein neues Album angekündigt. „Tumult“ wird es heißen und am 9. November erscheinen. Vorab gibt es seit Freitag die erste Single „Sekundenglück“, die bereits im Netz zu hören ist (siehe unten). Am 12. Oktober folgt die zweite Single mit dem Titel „Doppelherz / Iki Gönlüm“. Weitere Hintergründe können Sie dem offiziellen Pressetext entnehmen, den wir Ihnen hier im Wortlaut zeigen:

Herbert Grönemeyer - Neues Album „Tumult“ - Pressetext im Wortlaut

„Tumult“. So heißt das neue Album von Herbert Grönemeyer, das am 9. November erscheint. Tumult: Das ist Herbert Grönemeyers Wort für den Zustand, in dem sich unsere Gesellschaft befindet. Es ist eine nervöse, eine unruhige Zeit. Viele Gewissheiten schwinden; und vieles von dem, was uns einst sicher und selbstverständlich erschien, wird in Frage gestellt. Wie wollen wir leben? Was können wir tun, damit wieder Hoffnung herrscht und nicht Hass? Wie verteidigen wir unsere Freiheit gegen ihre Verächter? Wie stehen wir zu uns selbst in einer Gegenwart, in der sich so viele verbiegen und ihr Menschsein verleugnen? Wie kommen wir miteinander aus?

„Tumult“ ist Herbert Grönemeyers fünfzehntes Album. Vier Jahre haben wir auf neue Musik von ihm warten müssen. Aber das Warten hat sich gelohnt: „Tumult“ ist ein Höhepunkt in der 40jährigen Karriere dieses singulären Künstlers. Ein absolut gegenwärtiges, hoch politisches Werk. Ein Werk, das die Lage beschreibt, in der wir leben; ein Werk, das Wort und Klang für die Stimmung findet, die uns alle ergriffen hat und in Sorge versetzt. Und es ist ein Werk, das uns Mut macht. „Tumult“: Das ist Musik zur Zeit.

Zwei Singles gibt es vorab zu hören. Am 28. September erscheint „Sekundenglück“: ein zartes, delikates, hoch lyrisches Stück; ein Lied, das auf die leichteste Weise erneut beweist, dass Herbert Grönemeyer nicht nur ein großer Musiker ist, sondern auch ein sehr großer Dichter. „Sekundenglück“ handelt von der Liebe und vom Geliebt-werden; es erzählt von dem, was selbst in Zeiten wie diesen unabänderlich Hoffnung stiftet. Es erzählt von dem Glück, das man in jenen „tausendstel Momenten“ findet, in denen man ganz bei sich ist und eins mit der Welt – oder in denen man ahnt, dass etwas Neues beginnt, eine zarte Liebe, ein kommendes Glück. Denn auch das kann „Tumult“ ja bedeuten: dass man spürt, dass etwas anders wird, heller und schöner, verheißungsvoll.

„Doppelherz / Iki Gönlüm“ heißt die zweite Single, die am 12. Oktober folgt. In diesem Lied singt Herbert Grönemeyer über die Heimat – über diesen Ort, den alle Menschen brauchen und nach dem alle Menschen sich sehnen. Aber wenn Herbert Grönemeyer von Heimat singt, dann singt er nicht davon, dass man sie vor Fremden beschützen muss. Heimat ist für ihn der Ort, an dem wir uns gegenseitig Schutz bieten. Und Heimat gibt es für ihn nur im Plural. „In jedem schlägt ein Doppelherz / einmal hier und dann da zuhause“, singt er auf Deutsch und auf Türkisch: in der Sprache seiner Heimat und in der Sprache derjenigen, die dort, wo er herkommt, ihre eigene Heimat gefunden haben; und der Berliner R’n’B-Sänger BRKN – er heißt eigentlich Andac Berkan Akbiyik – gesellt sich mit einem Gastauftritt dazu.

Im März 2019 geht Herbert Grönemeyer mit seinem neuen Album auf Tournee; der Start ist am 5.3. in Kiel. Danach spielt er in Berlin (7.3.), Bremen (8.3.), Halle/Westf. (10.3.), Leipzig (11.3.), Köln (13. + 14.3.), Stuttgart (16.3.), Zürich (17.3.), München (19. + 20.3.), Wien (22.3.), Hamburg (24. + 25.3.), Dortmund (27.3.), Mannheim (28.3.), Graz (30.3.) und Amsterdam (1.4.)

Ab Ende August 2019 schließt sich die große Open-Air-Tournee an: Erfurt (30.8.), Flensburg (1.9.), Berlin (3.9.), Hannover (6.9.), Gelsenkirchen (7.9.), Frankfurt (9.9.), Dresden (10.9.), Wien (12.9.)