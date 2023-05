Herzlos-König Charles: Unter Tränen verlässt die letzte Vertraute der Queen ihr Heim auf Schloss Windsor

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Angela Kelly, Vertraute, Freundin und Stylistin Queen Elizabeths, ist nicht mehr erwünscht. Sie verliert Heim und Garten auf Schloss Windsor. Charles III. will sie nicht länger um sich.

London – Auch die britische Queen Elizabeth II. (96, † 2022) brauchte eine Freundin. Nach mehr als 25 Jahren an der Seite der Königin standen sich Stylistin Angela Kelly (65) und die Jahrhundertregentin so nahe, dass die Garderobiere der Monarchin neue Schuhe für die Königin eintrug, ihr die Haare machte und ihre Füße massierte. Im Gegenzug schuf das britische Oberhaupt für ihre ehemalige rechte Hand den Titel „Persönliche Assistentin, Beraterin und Kuratorin Ihrer Majestät“ und gestattete nur ihrer Vertrauten, eine Reihe von Büchern über ihre Beziehung zu schreiben, die diese gewinnbringend vermarkten durfte. Doch unter König Charles III. (74) verlor Kelly ihre Sonderstellung.

Angela Kellys Einfluss auf Queen Elizabeth II. war offenbar gefürchtet

Umso mehr war es eine weise Entscheidung der Königin, Kelly zu Lebzeiten ein finanzielles Polster zu schaffen. Denn seit die Regentin verstorben ist, weht ein anderer Wind über dem Schloss. Viele im Palast seien misstrauisch Kelly gegenüber, andere hielten auch Eifersucht für möglich – doch unabhängig davon, der Einfluss der Queen-Vertrauten auf die Königin wurde offenbar gefürchtet. Im vergangenen Jahr enthüllte Dailymail, dass wenige Tage nach dem Tod der Monarchin im September die Schlösser von Kellys Wohnungen ausgetauscht wurden, sodass ihr der Zugang palastseitig verwehrt blieb.

Queen Elizabeth II.: Königin des britischen Humors – die lustigsten Momente im royalen Leben Fotostrecke ansehen

Angela verarbeitete das in einer Instagram Story: „Ich bin zu alt, um mich darum zu kümmern, wer mich mag und wer mich nicht mag! Ich habe wichtigere Dinge zu tun!“, teilte sie trotzig mit. Es war der Wunsch der Queen, dass Angela ihr Haus auf dem Anwesen in Windsor behalten sollte. Charles III. ist kein Unmensch, und respektierte die Wünsche seiner Mutter, trotzdem will er die Monarchie verschlanken und hat keine Verwendung für Kelly, die zudem im besten Rentenalter ist. Und so wird Charles III. unfreiwillig zur bösen Stiefmutter im Märchen und stößt Angela von sich.

Verpasst Charles III. Angela Kelly einen Maulkorb? Es heißt, Charles habe das Anwesen unter der Bedingung gekauft, dass Angela dort für den Rest ihres Lebens leben kann, danach werde es an die Krone zurückfallen. Damit ist auch sichergestellt, dass Angela Kelly nicht über ihre Freundschaft mit seiner Mutter, Queen Elizabeth II., sprechen kann. Doch es gibt Gerüchte, die Queen habe Kelly vor ihrem Tod die Erlaubnis für ein weiteres Buch gegeben, von dem sie hoffte, es würde ihr die Rente versüßen und als Ausgleich für jahrelange treue Dienste. Eine Verschwiegenheitsverpflichtung müssen jedoch alle ziehenden Mitarbeiter unterschreiben, das ist zumindest kein Indiz für erkauftes Stillschweigen.

Königin Camilla (75) hat ihre eigene Stylistin und ihre eigenen Vorstellungen

Queen-Vertraute Angela Kelly (re.) hat mit dem Tod ihrer königlichen Freundin gleichzeitig ihren Job verloren. Auch wenn die Zeiten an der Seite Anna Wintours (Mitte, Bild re.) bei der Fashionweek vorbei sind, hat Elizabeth II. (li. Bild re.) für Kelly vorgesorgt (Fotomontage). © Mark Stewart/Imago & Papis Starface/Imago

Nur widerwillig verlässt diese ihr Heim am Fluss. Der König hat ihr ein neues Haus geschenkt, um das Versprechen seiner verstorbenen Mutter einzulösen. Doch mit über 60 Jahren erst die Freundin, den Job, ihr Ansehen und ihr gewohntes Leben zu verlieren und dann noch das geliebtes Heim zurücklassen zu müssen, ist für eine treue Seele wie Kelly sicher nicht einfach. Wer die Bilder gesehen hat, wie die ältere Dame Stück für Stück ihre Habseligkeiten in einen weißen Umzugs-Van in ihrem Garten räumt und dabei kaum die Tränen zurückhalten kann, muss schon aus Stein sein, um kein Mitleid mit ihr zu haben.

Erst vor ein paar Wochen hatte sie ein Bild ihres Gartens gepostet, auf dem sie ihren Freunden mitteilte: „Ich bereite mich darauf vor, mich zu verabschieden. Ich ziehe endlich in mein neues Zuhause, das ich endlich My Home nennen kann.“ Zweckoptimismus, was bleibt ihr auch übrig. Immerhin: Einer Freundin antwortete sie: „Ich ziehe in den Peak District, etwas weiter weg als Sheffield, also nicht zu weit weg von der Familie.“ Es ist ihr zu wünschen, dass sie dort mit offenen Armen empfangen wird. Denn sie hat viel mit den Royals mitgemacht. Es war Angela Kelly, die Prinz Harrys (38) Ausraster abbekam: „Was Meghan will, bekommt Meghan auch!“ Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Instagram @agenthighheels