Herzogin Kate: Plötzliche Auszeit - Was steckt hinter dem überraschenden Urlaub? 

Während die Welt auf das Baby von Meghan wartet, verwundert das Verhalten ihrer Schwägerin Kate. Die Herzogin und Prinz William haben sich zurückgezogen.

Bislang ist noch nicht einmal die Geburt des einen royalen Babys bestätigt. Doch schon wird gemunkelt, ob es nicht noch ein weiteres gibt. Denn nicht nur, dass bei Herzogin Meghan jeden Moment die Wehen einsetzen dürften - oder das im Geheimen vielleiht schon getan haben - auch über eine vierte Schwangerschaft ihrer Schwägerin, Herzogin Kate, wird neuerdings spekuliert.

Herzogin Kate und Prinz William ziehen sich überraschend auf Landsitz zurück

Grund dafür ist eine plötzliche Auszeit, die sie und Prinz William gerade genießen. Laut Medienberichten spannen die beiden gerade auf ihrem Landsitz in Norfolk aus. Steckt womöglich eine erneute Schwangerschaft hinter diesem überraschenden Urlaub?

Fest steht, dass sich das royale Paar in letzter Zeit weitestgehend zurückgezogen hat. Fans waren bereits in Sorge. Doch angeblich sollen die beiden bereits nach den Osterfeiertagen die nächsten Termine wahrnehmen.

William und Katee: Die nächsten royalen Termine für das Prinzenpaar

Für Prinz William soll dies eine Reise nach Neuseeland sein, wo er die Opfer des Christchurch-Attentats treffen will. Dies gab es der Kensington Palace auf seinem Twitter-Account bekannt. Herzogin Kate werde am 25. April für den ANZAC-Day, einem nationalen Gedenktag, erwartet. Spätestens dann dürften alle Blicke auf ihren Bauch gerichtet sein.

Herzogin Kate und Prinz William: Spekulationen um Nachwuchs reißen kaum ab

Sollte die Herzogin tatsächlich in freudiger Erwartung sein, wäre das nach Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bereits die vierte Schwangerschaft für Herzogin Kate. Dass die Gerüchteküche brodelt, ist dabei keineswegs neu. So gab auch in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen um einen eventuellen Babybauch: Zuletzt erst kürzlich vor ein paar Wochen, als ein kleines Detail sie verraten haben könnte, oder Ende des vergangenen Jahres, als ein Insider geheime Informationen preisgab.

Auch ein anderes fieses Gerücht kursiert derzeit -William habe seine Kate während ihrer letzten Schwangerschaft betrogen.

Warten auf Meghans Baby

Während es bei Kate in jedem Fall noch etwas dauern wird, bis man die vermutete Schwangerschaft bestätigen oder ausschließen kann, gibt es schon seit Tagen den sich erhärtenden Verdacht, Herzogin Meghan habe bereits entbunden.